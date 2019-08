Valentin Dragnea, naș la o cununie din Teleorman. Imagini inedite cu fiul fostului lider PSD dansând pe manele (FOTO, VIDEO)

Imagini inedite cu Valentin Dragnea, fiul fostului lider al PSD, Liviu Dragnea.

În timp ce tatăl său își ispășește pedeapsa în penitenciarul Rahova, Valentin pare să se distreze de minune. Acesta a fost, sâmbătă seară, naș de cununie pentru unul din fraţii Codrea, una din cea mai importantă familie de afacerişti din Teleorman.

Imagini de la nunta organizată cu mare fast au început să fie postate pe rețelele de socializare.

(Foto: captură video Facebook)

La eveniment, au fost prezenți o serie de maneliști celebri, precum Nicu Paleru, Dan Bursuc, Laura Vass, Viorica şi Ioniţa de la Clejani sau Adrian Minune, care au încins atmosfera, dar și actorii de comedie Romică Țociu și Cornel Palade.

(Foto: captură video Facebook)

Pe unul dintre filmulețele urcate pe Facebook se poate observa cum Valentin Dragnea dansează bucuros în mijlocul ringului, cu paharul în mână, printre invitați, în timp ce se cântă piesa "Suleiman", cel mai probabil dedicație specială pentru fiul fostului lider PSD.

(Foto: captură video Facebook)

