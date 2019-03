Valer Dorneanu, despre blocajul din CCR privind constituţionalitatea secţiei speciale: Sunt treburi de bucătărie internă/ Am amânat pentru că au vrut să vadă mai bine dosarul (VIDEO)

Jurnalista Sorina Matei dezvăluit că reprezentanții PSD din Curtea Constituțională au adus instituția într-o stare de blocaj de teamă ca OUG 90/2018 privind operaţionalizarea Secţiei pentru Investigarea infracţiunilor din Justiţie să nu fie declarată în întregime neconstituţională.

Întrebat de jurnalistă despre acest subiect, preşedintele CCR, Valer Dorneanu, s-a eschivat şi a preferat să afirmă că sunt "treburi de bucătărie internă", iar subiectul va fi discutat ulterior pentru că au cerut unele părţi să vadă mai bine dosarul.

"Nu a propus doamna Maya (nr. Teodoroiu, judecător CCR) blocarea. Sunt treburi de bucătărie internă care nu au nicio legătură cu ce a spus unul, ce a spus altul. Toate detalii care s-au întâmplat acolo aţi demonstrat din sursă sigură că le ştiţi. Am amânat pentru cei care au cerut au vrut să vadă mai bine dosarul. Asta e tot ce vă pot spune.

Nu a fost acela singurul dosar şi nu a fost primul caz când cineva a vrut să analizeze suplimentar un dosar care iniţial a pornit pe un făgaş şi propunerea s-a întors pe dos", a susţinut Valer Dorneanu.

Acesta a precizat că toate dosarele amânate miercuri vor fi rediscutate pe 13 martie şi atunci s-ar putea ajunge la o discuţie.

