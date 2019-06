Site-ul Curții Constituționale este nefunctional de aproape o săptămână după ce a fost spart de un hacker. Cei de la CCR ar fi fost avertizați în privința vulnerabilității site-ului dar nu au facut nimic pentru a preveni problemele. Preşedintele CCR Valer Dorneanu susține că, cel mai probabil, site-ul va fi reconstruit, informează B1 TV.

"Vineri, site-ul Curţii Constituţionale a fost spart, virusat. Începând de vineri, am închis pagina noastră de internet. (...) Efectele nu puteau fi decât cel mult de virusare, de comunicarea unor ştiri false. Va trebui, din păcate, să-l reconstruim şi nu este un lucru foarte simplu. Împreună cu consultarea serviciilor specializate - SRI, STS, care ne asigurau până acum mentenanţa acestuia - vom găsi modalitatea de a reconstrui pagina în cel mai scurt timp şi să o realimentăm cu toate datele necesare. Până atunci, deciziile noastre sunt comunicate în Monitorul Oficial, iar comunicarea cu societatea civilă va fi realizată direct prin site-urile mijloacelor de comunicare în masă care au relaţii cu noi şi le vom furniza toate datele necesare", a declarat Valer Dorneanu.

Site-ul CCR a fost ținta unui atac informatic la sfârşitul săptămânii trecute, de atunci neputând fi accesat, spre nemulţumirea celor care au nevoie de informațiile de pe site, cum ar fi avocații. Concret, vinerea trecută, în locul paginii de start a site-ului CCR era afisat mesajul "Hacked By laZy hAcker" și o imagine cu un personaj dintr-o animație japoneză. De atunci, site-ul nu este funcțional.

Potrivit unor surse, membrii conducerii CCR au fost avertizați încă de anul trecut că sistemul informatic este învechit și vulnerabil la diverse atacuri, însă "recomandările facute de instituțiile specializate ale statului nu au fost implementate".

Între timp a ieșit la iveală faptul că site-ul CCR nu aparține statului român, ci unei persoane fizice. Cel puțin asta rezultă la o verificare scurtă pe un site specializat a datelor site-ului. (Detalii AICI)

