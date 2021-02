Valeriu Gheorghiță: 170.000 de oameni au fost programați prin intermediul medicilor. Majoritatea persoanelor cu boli cronice se pot înscrie la acest moment individual

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a vorbit într-o conferința de presă despre programările pe care ar trebui să le facă medicii de familie pe platforma de vaccinare.

''Faptul că nu au timp sunt convins că aceasta este realitatea. În ceea ce privește modalitatea de programare, reamintesc că la acest moment, sunt peste 900.000 de persoane programate dintre care cam 170.000 sunt programate prin intermediul medicilor atât cei de familie cât și cei curanți.

În ceea ce privește nivelul de instruire sau modalitatea de instruire privind programarea în platforma informatică, au fost 2 sesiuni organizate de către colegii de la STS împreună cu reprezentanții asociațiilor medicilor de familie. Există un manual de utilizare a platformei informatice disponibil pe platformă.''

''Există filmulețe, tutoriale, prin care se poate explică cât se poate de bine modalitatea de programare. Mai mult decât atât, colegii din rețeaua primară de medicină de familie au trecut de etapa 1 în care și-au creat acel cont de programare în platformă. Cred că există și alte alternative de programare în afara situației în care trebuie să apelăm la medicul de familie sau la medicul curant. Majoritatea persoanelor cu boli cronice la acest moment pot să se înscrie individual, având în vedere că sper ca baza de date să fie completă.''

„Până la data de 2 februarie, au fost recepționate 948.149 de la compania BioNTech/Pfizer. Au fost distribuite 784.109 doze. Stocul existent la data de 2 februarie este de 164.040 de doze la nivelul centrelor regionale de stocare. Următoarea tranșă de vaccinuri de la compania BioNTech/Pfizer este estimată pentru săptămâna 8-15 februarie, de circa 163.800 de doze.

În ceea ce privește numărul de doze recepționate de la compania Moderna, până la data de 2 februarie au fost recepționate 36.000 de doze, care au ajuns în două tranșe diferite. Stocul, la acest moment, este de 36.000, iar din 3 februarie se va face distribuția primelor 26.210 la nivelul centrelor de stocare și către centrele de vaccinare. Din data de 4 februarie, în toate centrele de vaccinare se va efectua vaccinarea cu vaccinul de la Moderna, până pe data de 16 februarie.

În ceea ce privește dozele pierdute, până la 31 ianuarie, inclusiv s-au înregistrat 1826 de doze pierdute, din totalul de 784.109 distribuite, ceea ce reprezintă 0,24% din numărul total al dozelor distribuite", a declarat Valeriu Gheorghiță.

''Numărul de centre de vaccinare active la acest moment: 578 de centre din care pentru etapa 1 care continuă efectuarea rapelului 269. Aceste centre urmează să fie închise în perioada următoare după ce se definitivează etapa de vaccinare cu doza de rapel. Am cerut ca până vineri de la Direcțiile de Sănătate Publică să ni se comunice centralizat momentul în acre se va termina rapelul pentru fiecare centru și data la care se preconizează închiderea lor. Pentru etapa a doua sunt prevăzute 212 centre cu 337 de fluxuri asigurând o capacitate de 20.220 de persoane. La acesta se adaugă 97 de centre din rețeaua MAI și MApN.''

''În ceea ce privește dozele pierdute până la 31 ianuarie inclusiv s-au înregistrat 1826 de doze pierdute din totalul de 784.109 doze distribuite ceea ce reprezintă un procent de 0,24% din numărul total al dozelor distribuite, motivele fiind cele pe care le știm și anume deteriorarea flacoanelor prin spargere, reconstituire greșită, devierea de la condițiile de temperatură pentru asigurarea stabilității optime a vaccinului.''



