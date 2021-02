Valeriu Gheorghiță: 948.149 de doze de vaccin BioNTech/Pfizer și 36.000 de doze de la Moderna, recepționate până acum în România. 1826 de doze au fost irosite (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a prezentat, marți, noi date cu privire la evoluția campaniei de imunizare în România. Până acum, în țara noastră au ajuns aproape 950.000 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech și 36.000 de doze din serul dezvoltat de Moderna. 1826 de doze de vaccin au fost irosite până la 31 ianuarie.

„Până la data de 2 februarie, au fost recepționate 948.149 de la compania BioNTech/Pfizer. Au fost distribuite 784.109 doze. Stocul existent la data de 2 februarie este de 164.040 de doze la nivelul centrelor regionale de stocare. Următoarea tranșă de vaccinuri de la compania BioNTech/Pfizer este estimată pentru săptămâna 8-15 februarie, de circa 163.800 de doze.

În ceea ce privește numărul de doze recepționate de la compania Moderna, până la data de 2 februarie au fost recepționate 36.000 de doze, care au ajuns în două tranșe diferite. Stocul, la acest moment, este de 36.000, iar din 3 februarie se va face distribuția primelor 26.210 la nivelul centrelor de stocare și către centrele de vaccinare. Din data de 4 februarie, în toate centrele de vaccinare se va efectua vaccinarea cu vaccinul de la Moderna, până pe data de 16 februarie.

În ceea ce privește dozele pierdute, până la 31 ianuarie, inclusiv s-au înregistrat 1826 de doze pierdute, din totalul de 784.109 distribuite, ceea ce reprezintă 0,24% din numărul total al dozelor distribuite”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

