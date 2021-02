Valeriu Gheorghiță a fost alături de Simona Halep la vaccinare: Mi-am dorit să-i mulțumesc pentru sprijinul acordat campaniei de imunizare împotriva COVID-19

Simona Halep s-a vaccinat miercuri împotriva COVID-19 la Institutul Cantacuzino din Capitală, iar Valeriu Gheorghiță a ținut să fie de față și să-i mulțumească pentru gestul de încredere, dar și pentru faima pe care a adus-o României în lume.

"Am fost [n.r. când s-a vaccinat]. Mi-am dorit să ii mulțumesc pentru tot ce a făcut în toată acesta perioada pentru țara noastră, pentru faptul ca este un ambasador al României în toată lumea. De asemenea, mi-am dorit să-i mulțumesc pentru gestul pe care l-a făcut la începutul campaniei de vaccinare, când a anunțat că dorește să se vaccineze. Este important ca fiecare persoană să crească prin gestul pe care îl face, la rândul ei să poate convinge și alte persoane să se vaccineze. Este important ca fiecare dintre noi să fim un model pentru cei din în jurul nostru și atingem obiectivul de 70% persoane vaccinate", a declarat coordonatorul campaniei de vaccinare, miercuri.

Simona Halep, vaccinată anti-COVID-19 miercuri cu serul de la Pfizer-BioNTech. Ce a declarat a treia tenismenă a lumii

Simona Halep, locul 3 mondial în tenisul feminin, a fost vaccinată cu o primă doză de ser anti-COVID-19 de la Pfizer-BioNTech, miercuri, la Institutul Cantacuzino din Capitală.

„Sunt bine. Am avut un pic de emoții. Da, îmi doream (să mă vaccinez, n.r.), dar bineînțeles că tot timpul am emoții când se întâmplă ceva. Am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum”, a declarat Simona Halep.

Întrebată cât de mult înseamnă mesajul de îndemn la vaccinare pe care îl transmite românilor, având în vedere notorietatea sa, Simona Halep a răspuns: „Consider că este spre binele tuturor acest vaccin și de aceeam am și hotărât să îl fac, pentru că este bine pentru noi, pentru sănătate, și sper cât mai mulți oameni să se vaccineze”.

„Am primit flori. Mă bucur tare mult că am venit aici și s-au ocupat foarte, foarte bine de mine și le mulțumesc foarte mult”, a adăugat marea tenismenă.

„Trebuie să fac și al doilea, rapelul. Mă liniștește acest lucru, că sunt mai în siguranță după acest vaccin, dar în continuare o să am grijă și o să încerc să mă protejez cât se poate de mult".

Jucătoarea aflată pe locul 3 mondial în tenisul feminin a precizat că plănuiește să meargă la WTA Dubai, unde are de apărat trofeul câștigat în anul 2020, însă se află în recuperare acum și va lua o decizie finală săptămâna viitoare.

Întrebată dacă se teme de eventuale reacții adverse, Simona Halep a afirmat: „Păi, sunt bine acum. Nu am nimic, deci nu sunt reacții adverse. Sper să nu am niciodată”.

Întrebată dacă e mai sigură participarea la Jocurile Olimpice după acest vaccin, sportiva a subliniat: „Da, vreau să merg 100% la Olimpiadă și vreau să fac și treabă bună”.

Cum pună la Olimpiada de la Tokyo au mai rămas doar 150 de zile, Simona Halep a fost întrebată dacă se gândește tot mai des la obținerea unei medalii olimpice, ocazie cu care a răspuns: „Da, și se vorbește din ce în ce mai mult despre Olimpiadă. Îmi doresc tare mult medalia. Sper să reușesc să iau una, oricare ar fi ea, și să ne bucurăm de momentul de acolo. Sper să nu fie greu așa cum a fost în Australia, pentru că a fost un pic greu”.

Simona Halep a vorbit și despre locul din clasamentul WTA, unde a coborât o poziție după sfertul de finală jucat la Australian Open, și spune că acesta contează „mai puțin”.

„Abia a început anul. Am multe turnee în față și sper să joc bine la fiecare turneu pe care îl joc, așa cum am făcut și în Australia”, a mai declarat ea.