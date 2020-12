Valeriu Gheorghiță: Am distribuit peste 1 milion de afișe în toată țara, cu mesaje simple – vaccinarea e grauită, voluntară și autorizată la nivel european / Cu totii avem un rol în a promova un mesaj corect și validat științific (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, că fiecare om are un rol în a promova un mesaj corect și validat științific din surse sigure. „Mă bazez, dacă vreți, pe toată lumea”, a subliniat medicul militar, care a explicat, marți, pentru B1 TV, că „măsurile de control ale acestei pandemii trebuie luate la nivel național, printr-un efort național și orice persoană este importantă în acest angrenaj”.

