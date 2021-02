Valeriu Gheorghiță: Am luat decizia de a amâna anumite persoane la vaccinare ca să putem asigura rapelul

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei națioanale de vaccinare anti-COVID, a declarat, miercuri seară, pentru B1 TV, că principalul motiv pentru care specialiștii au luat decizia amânării mai multor programări la vaccinare a fost faptul că producătorii au anunțat întârzieri în livrarea serului, iar multe persoane imunizate deja cu prima doză ar fi riscat să nu mai poată face rapelul.

"Motivul pentru care am fost puși în situația să facem amânări nedorite, în două etape...ne-am dorit să amânam un număr cat mai mic de persoane, cât să nu punem în pericol doza de rapel, să putem asigura rapelul la toate persoanele vaccinate. În momentul în care a venit precizarea de la compania Moderna că vom avem mai puțin cu 20% doze alocate pe luna februarie și faptul că EMA a precizat cat se poate de clar respectarea rapelului la Pfizer la 3 săptămâni, nu am vrut să riscăm toate aceste lucruri și am luat decizia de a amâna din timp anumite persoane tocmai pentru a nu ne trezi în situația dificilă în care să amânăm persoane care au făcut prima doză. A fost o măsură de siguranță pe care a trebuit să o luăm împreună cu colegii cu acre am analizat zile întregi, pentru că nimeni nu își dorește să amâne persoane deja programate, nu a fost ușor de luat această decizie, însă pana la urma a fost situația care s-a impus, având în vedere ca nu am vrut să riscăm amânarea rapelului la nici o persoană.

În momentul în care am avut cu 93.000 de doze mai puțin în săptămâna anterioară, acest lucru s-a regăsit în impactul pe numărul de persoane care erau deja programate dacă nu aveam acea întârziere nu era nevoie să facem aceste reprogramări", a spus medicul.