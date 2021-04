Valeriu Gheorghiță: Am observat şi noi o dorinţă semnificativ mai mare a oamenilor de a se vaccina cu serul Pfizer. Nu există diferenţe notabile între vaccinurile Pfizer și Moderna (VIDEO)

Medicul militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 spune că a constatat faptul că românii care vor să se imunizeze preferă serul produs de compania Pfizer, însă a subliniat, în acest context, vaccinul dezvoltat de Moderna este la fel de bun.

Ce spune medicul Valeriu Gheorghiță despre preferința românilor pentru vaccinul anti-COVID-19 produs de Pfizer

Întrebat, în cadrul conferinței de presă de marți, dacă are cunoștință despre cazuri în care oamenii refuză vaccinarea cu serul Moderna, Valeriu Gheorghiță a spus că a observat o "dorinţă semnificativ mai mare" a românilor de a primi vaccinul Pfizer, menționând că, din punctul său de vedere, acest lucru ”trădează o lipsă de informare şi de comunicare a persoanelor care se prezintă la vaccinare”.

„Aceste două tipuri de vaccinuri folosesc aceeaşi tehnologie, au aceeaşi rată de eficacitate, conform studiilor, conferă acelaşi profil de siguranţă. Din punctul nostru de vedere, nu există diferenţe notabile între aceste două vaccinuri din punctul de vedere al siguranţei, calităţii, eficacităţii. Există diferenţe în ceea ce priveşte stabilitatea la 2 grade pentru o perioadă de 30 de zile şi faptul că doza de rapel se administrează la 28 de zile. Nu ar trebui să existe o reticenţă faţă de acest vaccin, dar am observat şi noi că în rândul oamenilor există o dorinţă semnificativ mai mare de a se vaccina cu vaccin de la compania Pfizer, lucru pe care, până la urmă, îl pot înţelege şi tocmai de aceea am şi distribuit vaccinuri de la Pfizer atât în centre drive thru, cât şi în aceste demersuri maraton de vaccinare, tocmai pentru a veni cu acest tip de vaccin care este cel mai dorit”, a spus Valeriu Gheorghiță.

