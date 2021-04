Valeriu Gheorghiță anunță că nu se poate recomanda un set de analize înainte de vaccinarea cu AstraZeneca (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiţă a precizat, joi, într-o conferință de presă, că nu se poate recomanda un set de analize înaintea vaccinării cu AstraZneca, iar 70% dintre cei care s-au programat pentru imunizarea cu serul AstraZeneca s-au prezentat la vaccinare.

”Nu au fost identificaţi factori de risc, tocmai de aceea nu putem recomanda un set, un pachet de analize care să fie eventual efectuate anterior vaccinării”.

”Suntem complet empatici cu ezitarea şi cu îngrijorarea pe care o parte dintre persoane o au, este un lucru firesc în contextul actual. Datoria noastră este să explicăm exact ceea ce ştim, avem o transparenţă totală în ceea ce cunoaştem, dar în acelaşi timp trebuie să spunem şi ceea ce nu ştim şi mai aşteptăm şi noi, şi experţii internaţionali răspunsuri”, a declarat Gheorghiţă, potrivit news.ro.

”Nu se poate pune problema să nu se poată atinge acel obiectiv de persoane vaccinate, pentru că vom avea suficiente doze de la celelalte companii care să asigure îndeplinirea acelui obiectiv, însă acest lucru nu înseamnă cm nu trebuie să folosim toate vaccinurile disponibile. (...) Cred că este importat să transmitem un mesaj cât se poate de clar: în cazul extrem de rar, rarisim apar aceste evenimente, omul trebuie să ştie ce are de făcut, unde să apeleze, profesioniştii din domeniul sănătăţii să ştie ce au de făcut şi care este protocolul de diagnostic şi tratament”, a afirmat Gheorghiţă.

