Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță, a declarat marți că o prioritate în perioada următoare este vaccinarea pacienților din spitale. Activitatea va începe în spitalele unde există deja un centru de vaccinare:

“O prioritate, așa cum am anunțat pentru această perioadă, este vaccinarea în unitățile sanitare cu paturi, atât în cele private, cât și în cele de stat. De principiu, activitatea poate să înceapă în spitalele în care există deja un centru de vaccinare. Dozele vor fi preluate prin acele centre de vaccinare și vor fi alocate pentru vaccinarea pacienților internați, a pacienților eligibili, folosind aceleași id-uri ale centrelor de vaccinare deja organizate în unitățile sanitare respective.

În etapa întâi a campaniei de vaccinare au fost organiate peste 300 de centre de vaccinare în unitățile sanitare. În momentuld e față vorbim de circa 100 de centre care încă mai funcționează în unitățile sanitare”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

Acesta a explicat cum se va desfășura efectiv activitatea de vaccinare:

“La nivelul fiecărui spital va fi desemnat un coordonator, care ideal trebuie să facă parte din serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, atunci când nu există un serviciu care să fie asigurat cu resursă umană într-o unitate medicală se poate desemna un alt reprezentant de către managerul instituției

Se vor constitui echipe mobile, care vor fi calibrate în funcție de numărul de secții, de numărul de paturi din spital, încât să poată asigura cu fluență activitatea de vaccinare. La nivelul spitalelor care funcționează deja centre de vaccinare, activitatea poate să se demareze. Se pot utiliza toate tipurile de vaccin la cererea coordonatorilor din spitalele respective, preferabil este vaccinul de la J&J care se administrează într-o singură doză. Dacă se optează pentru un alt tip de vaccin, persoana respecctivă își poate efectua rapelul dintr-un centru de vaccinare funcțional din proximitatea localității de domiciliu, cu prezentare directă.

Apreciem că în felul acesta, un număr mai mare de persoane vulnerabile pot beneficia de vaccinare. Coordonatorii au datoria să informeze pacienții la internare despre importanța vaccinării și despre posibilitatea de a se vaccina în momentul internării”, a spus Valeriu Gheorghiță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.