Valeriu Gheorghiță anunță noutățile campaniei de vaccinare: Posibilitatea de a alege centrul pentru doza de rapel / Creșterea numărului vaccinări pe fiecare flux cu serul Pfizer / Începerea vaccinării în cabinetele medicilor de familie (VIDEO)

Medicul militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a trecut în revistă, în debutul conferinței de presă de marți, noutățile legate de desfășurarea procesului de imunizare a populației. Printre anunțurile făcute de Gheorghiță se numără posibilitatea de a alege centrul de vaccinare cu doza de rapel, de a contacta telefonic reprezentanții centrelor de vaccinare, precum și demararea vaccinării în cabinetele medicilor de familie.

„Posibilitatea de a alege centrul de vaccinare pentru efectuarea dozei de rapel. În momentul de față, încă nu este opraționalizată această cerință în platformă, ea va fi gata la sfârșitul acestei săptămâni. Până la acel moment, persoanele care se pot adresa pentru vaccinarea cu doza de rapel într-un centru de vaccinare din apropierea localității de rezidență sau de domiciliu și, în măsura în care sunt locuri libere, se poate vaccina. Este preferabil să se anunțe centrul de vaccinare cu cel puțin 72 de ore anterior.

Tocmai pentru a facilita comunicarea cu centrele de vaccinare, în perioada următoare, foarte probabil în prima săptămână din luna mai, începe distribuirea de telefoane în centrele de vaccinare și va fi afișat numărul de telefon al fiecărui centru în platformă pentru a se putea lua legătura direct cu centrele de vaccinare”, a anunțat Valeriu Gheorghiță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.