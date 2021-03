Valeriu Gheorghiță: Aproape 96,000, poate chiar un pic mai mult de jumătate dintre persoanele vulnerabile vaccinate, sunt angajați din învățământ (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță a vorbit, miercuri seara, în emisiunea "Actualiatea cu Tudor Mușat" de pe B1 TV, despre vaccinare persoanalului din învățământ.

"Din categoria persoanelor care deservesc activități esențiale, și care au fost vaccinate în acesta perioadă, vorbim de aproximativ 177.000 de persoane încadrate în categoria celor care deservesc activități esențiale, aproximativ un sfert dintre persoanele vaccinate în etapa a II-a. Aproape 96,000, poate chiar un pic mai mult de jumătate dintre persoanele vulnerabile vaccinate, sunt angajați din învățământ, pentru ca este o prioritate pentru toată lumea la nivel național sa creștem ritmul de vaccinare al personalului din învățământ. Din 24 februarie, când am demarat această etapa de vaccinare cu prioritatea personalului din învățământ, sunt aproape 37,000 de persoane vaccinate. Această etapă continuă până pe 10 martie și în funcție de numărul celor care doresc să se vaccineze, putem prelungi acesta etapă. Ne dorim cu toții să asiguram un număr cat mai mare de persoane vaccinate din sistemul de învățământ", a spus medicul militar.

