Valeriu Gheorghiță: Aproximativ 900 de angajați din învățământ sunt programați în prima zi la vaccinare împotriva COVID

Valeriu Gheorghiță a mers miercuri într-o vizită de lucru într-unul dintre centrele de vaccinare dedicate cadrelor didactice, pentru a vedea cum se desfășoară activitatea.

Coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 a declarat că nu a avut parte de surprize neplăcute. El a mai adugăt că în prima zi dedicată imunizării personalului didactic, 900 de persoane sunt înscrise la vaccinare, iar în zilele următoare numărul acestora trece de 1000.

"Astăzi sunt aproximativ 900 de persoane programate din personalul didactic. În zilele următoare sunt aproximativ 1000 de persoane în fiecare zi. Ne-am dorit să vedem dacă activitatea decurge normal, dacă lucrurile au fost bine pregătite și dacă personalul are cunoștințe de activitatea care se desfășoară, dacă cunoaștem producerile, instrucțiunile. Din fericire, lucrurile decurg cat se poate de normal. Am stat de vorba cu coordonatorul centrului de vaccinare am considerat că activitatea se desfășoară în condiții bune", a declarat Valeriu Gheorghiță.

Întrebat dacă profesorii care ratează perioada de vaccinare care le este alocată vor mai avea șansa să se vaccineze, Valeriu Gheorghiță a spus că aceste lucru va fi posibil

"Personajul didactic face parte din categoria care deservește activități esențiale. Ei vor rămâne eligibili pe toată durata campaniei de vaccinare și vor putea să se vaccineze pe toată durata campaniei și în momentul în care vor dori, vor putea face acest lucru", a mai spus medicul.

Cum poate fi recuperată adeverința de vaccinare în caz de pierdere

Medicul militar a oferit explicații și pentru situația în care o persoană vaccinată își pierde adeverința de vaccinare.

"Platforma este strict pentru a aloca un loc pentru dozele de vaccin. Dovada de vaccinare se poate printa de la respectivul centru de vaccinare sau direct din registrul electronic național al vaccinărilor de la nivelul INSP", a spus coordonatorul.

