Valeriu Gheorghiţă: Au fost câteva stângăcii în campania de vaccinare. Este prematur să vorbim de eșec sau de succes în momentul de față (VIDEO)

Vaccinarea în România pare să fi început cu frâna de mână trasă. Autorităţile nu au reușit până acum ajungă la ţinta de 20.000 de persoane vaccinate pe zi aşa cum si-a propus coordonatorul campaniei naţionale. Din aceasta săptămână, activitatea în centrele de imunizare va funcționa neîntrerupt, 7 zile din 7, după un program de la 8 dimineața la 8 seara, a promis coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghiță, care a găsit o explicație pentru blocajele apărute.

”Au fost câteva stângăcii, aș putea spune, în ceea ce privește coordonarea responsabililor de la nivelul centrelor de vaccinare, reprezentanților din DSP și centrele de stocare. Aceste lucruri s-au corectat, s-au rezolvat. Practic, suntem cu toții la început, nu am mai organizat niciodată o asemenea campanie, cred că sunt foarte multe lucruri noi pentru fiecare și împreună le putem gestiona cât se poate de bine”, a spus Gheorghiță.

Medicul a susținut că deocamdată este prea devreme pentru a se afirma că în România avem de-a face cu un succes sau un eșec al campaniei de imunizare anti-COVID-19.

„Este prematur să vorbim de eșec sau de succes în momentul de față. Cred că aceaastă concluzie o putem trage după finalizarea campaniei de vaccinare. O parte bună dintre persoane ezită, așteaptă, amână, iar acest tip de decizie este unul lgitim, firesc și oricând, o persoană care astăzi nu dorește să fie vaccinată o poate face pe durata derulării campaniei de vaccinare”, a mai spus Valeriu Gheorghiță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.