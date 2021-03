Valeriu Gheorghiță: Aveam circa 400 – 450 de persoane care au fost testate pozitiv după rapel / Beneficiul vaccinări este de a ne proteja sănătatea noastră și implicit pe a celor din jurul nostru (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a declarat miercuri seară, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire că sunt aproximativ 400 – 450 de persoane care au fost testate pozitiv cu SARS-CoV-2 după rapel, iar beneficiul vaccinări este de a ne proteja sănătatea noastră și implicit pe a celor din jurul nostru.

„Din datele noastre de acum două săptămâni, ele sunt evaluate la un interval de circa 2-3 săptămâni, aveam circa 400 – 450 de persoane care au fost diagnosticate cu infecție SARS-CoV-2 după cea de-a doua doză. Timpul mediu în care a fost stabilit acest diagnostic a fost de aproximativ 4 zile de la cea de-a doua doză și vă readuc aminte că protecția maximă pe care o obținem după vaccinarea cu cele două doze este la cel puțin 10 – 14 zile. Deci, practic, persoanele nu se aflau după perioada de beneficii maximale”, a afirmat medicul.

Acesta a mai spus că uu există la acest moment, nicăieri în lume, un vaccin 100% eficace și, de asemenea, sunt cel puțin 5% dintre persoane care nu dezvoltă un răspuns imun protector nici după vaccinare, nici după boala naturală.

„Din acest motiv este important să respectăm măsurile de prevenție mai departe, chiar înainte și după vaccinare, tocmai pentru a obține beneficiile vaccinării”, a completat el.

Valeriu Gheorghiță consideră că beneficiile vaccinării, în primul rând, sunt cele individuale.

„Atunci când luăm decizia să ne vaccinăm trebuie să ne gândim la sănătatea noastră și acest lucru îl facem pentru noi, pentru că decizia de vaccinare trebuie să fie una medicală și nu care să permită persoanei respective demararea sau efectuarea unor alte tipuri de activități. Acesta este rolul vaccinării. Este unul pur medical, de a ne proteja sănătatea noastră și implicit pe a celor din jurul nostru”, a menționat coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19.

