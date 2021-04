Medicul Valeriu Gheorghiță a precizat marți că, deși există un deficit de programări în centrele cu doze de la AstraZeneca, acest lucru nu înseamnă că acest vaccin nu și-a dovedit eficacitatea sau că este mai slab decât celalelalte vaccinuri:

“Nu aș vrea ca cineva să înțeleagă un mesaj care ar fi incorect, că disponibilitatea vaccinului de la AstraZeneca arată că acest vaccin este mai slab, că acest vaccin nu este suficient de bun, că nu și-a dovedit eficacitatea. Dimpotrivă, este un vaccin care într-adevăr avem o scădere a nivelului de încredere, la nivel european. Nu trebuie să privim acest lucru ca pe o alternativă la vaccinare. Nu este o alternativă, este unul dintre vaccinurile autorizate la nivel european și care se folosește în majoritatea țărilor europene. Marea Britanie cu utilizarea acestui vaccin ajunge astăzi să fie într-o situație epidemiologică cât se poate de bună.

Avem un deficit important de programări în centrele cu AstraZeneca, unde am putea să vaccinăm peste 31.000 de persoane în fiecare zi. De aici se regăsește această diferență. De astăzi mă aștept să avem circa 80.000 de persoane vaccinate, având în vedere că s-a crescut număruld e persoane vaccinate pe flux.”

