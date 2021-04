Valeriu Gheorghiță: Campania de vaccinare nu este în impas. Dimpotrivă, am crescut, am dublat rata persoanelor vaccinate

Medicul Valeriu Gheorghițăa dat asigurări că România nu se află în impas atunci când vine vorba despre campania de vaccinare împotriva COVID-19. Acesta a subliniat că a crescut capacitatea de vaccinare. De asemenea, avem una dintre cele mai accesibe campanii de imunizare:

”Campania nu este în impas. Dimpotrivă, am crescut, am dublat rata persoanelor vaccinate. Înţeleg, dacă aveam în loc de 50.000, 30.000 de persoane vaccinate dar eu ştiu că de la 50.000 am ajuns la 60.000, 70.000, chiar peste 80.000.

Astăzi ne aşteptăm să avem aproape 90.000, poate chiar mai mult, conform programărilor care sunt efectuate. Dacă ne uităm la lista de aşteptare tragem o concluzie greşită.

Trebuie să înţelegem că în centrele unde există locuri disponibile oamenii se pot programa direct în acel centru şi evident că nu mai regăsim acele persoane pe listă se aşteptare. Nici nu îmi doresc şi nu mi-am dorit şi asta am spus de mai multe ori, eu nu îmi doresc în această campanie de vaccinare să avem liste interminabile de persoane care se află în aşteptare pentru vaccinare.

Îmi doresc să ajungem la nivelul la care o persoană dacă astăzi vrea să se vaccineze să se poată vaccina astăzi, pentru că cu cât sistemul de vaccinare şi campania este mai dinamică, mai flexibil şi mai accesibilă cu atât oamenii îşi vor dori mai mult să se vaccineze”, a declarat Valeriu Gheorghiţă marţi, într-o conferinţă de presă.

În România, campania de vaccinare este una dintre cele mai accesibile, raportată la alte ţări europene, precizează Valeriu Gheorghiță.

”Ne gândim la modalităţi prin care o persoană să se poată programa încât să fie cât mai uşor pentru toată lumea şi din acest punct de vedere lista de aşteptare nu este un element e baza căruia să putem trage o concluzie că ave o campanie de vaccinare care este în impas. Evident că atunci când vorbim despre o creştere a capacităţii de vaccinare lista de aşteptare se va diminua. Mi-aş dori să avem zero persoane pe lista de aşteptare şi restul centrelor să fie pline cu persoane programate”, a adăugat medicul.

Acesta a explicat că România nu a atins pragul de 100.000 de persoane vaccinate zilnic ”din cauza reticenţei” faţă de serul AstraZeneca, menţionând că în caz contrar s-ar fi atins acest prag.