Valeriu Gheorghiță: Cele peste 140.000 de doze de marți reprezintă ultima tranșă din acest an. Următoarea ar trebui să vină în prima săptămână din ianuarie (VIDEO)

România primește marți 140.400 de doze din vaccinul anti-COVID-19 produs de Pfizer și BioNTech, iar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a precizat că transportul de astăzi reprezintă ultima tranșă din acest an și că următoarea ar trebui să vină în prima săptămână din ianuarie. „Ca dată estimată se preconizează 4 ianuarie, însă vom avea o confirmare cu una, două zile înainte”, a anunțat medicul militar, pentru B1 TV.

