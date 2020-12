Valeriu Gheorghiță: Cred că rata de vaccinare va fi mult mai mare în unitățile medicale / Informarea, pe doi vectori principali – profesioniști din domeniul sănătății și mass-media (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a explicat că informarea legată de vaccinare se desfășoară pe doi vectori principali, și anume profesioniștii din domeniul sănătății, care „sunt parte proactivă a acestui demers de comunicare și informare”, și mass-media prin toate canalele sale.

Ce a declarat Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, pentru B1 TV

Întrebat care e atitudinea personalului medical din alte unități decât cele de primă linie față de vaccinarea împotriva COVID-19, Valeriu Gheorghiță a explicat: „Situația în celelalte unități medicale este, dacă vreți, estimată pe baza intenției de moment, care a fost evaluată în urmă cu trei, patru săptămâni, în care aveam o rată de intenție de circa 70% pentru medici și circa 50% pentru asistenții medicali, însă de la momentul respectiv, în care vorbeam doar de un vaccin care ipotetic ar putea primi autorizare, astăzi deja vorbim de un vaccin care este, iată, utilizat în toată Europa, pe lângă celelalte țări în care a fost deja implementată activitatea de vaccinare. Eu cred că această rată de vaccinare va fi mult mai mare în momentul de față în unitățile medicale și probabil că va depăși și 80%”.

Referitor la strategia gândită în ceea ce privește campania de informare și, mai exact, pe ce canale doresc autoritățile să trimită mesajele corecte către populație, Valeriu Gheorghiță a explicat: „Prin doi vectori principali. În primul rând, profesioniștii din domeniul sănătății sunt parte proactivă a acestui demers de comunicare și de informare. Este datoria noastră, dacă vreți, să avem un mesaj de educație medicală la nivelul populației generale, în mod deosebit prin intermediul colegilor din rețeaua primară de medicină de familie, medicii epidemiologi, medicii specialiști în sănătate publică și, de asemenea, medicii infecționiști, la care se adaugă și alte categorii profesionale. Un alt vector important aș putea spune încă de la început că este mass media prin toate canalele, presa scrisă, TV, radio, online. Evident că aici partea de content științific trebuie creată și mai departe livrat mesajul”

„Pe lângă platforma pe care noi deja am creat-o, vaccinare-covid.gov.ro, și pagina de socializare, Facebook, canalul YouTube – sigur, ele necesită să crească în perioada următoare ca popularizare și ca vizibilitate, însă pe lângă toate aceste instrumente am avut întâlniri consultative cu reprezentanți ai Colegiului Medicilor din România, cu rectorii universităților de medicină, am avut webinarii științifice cu toate aceste universități, la care au participat de fiecare dată peste 1.000, chiar 1.500 de persoane din rândul personalului medical. De asemenea, cu Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România. Am avut aceste întâlniri inclusiv în etapa inițială cu asociațiile de pacienți cu boli cronice, întâlniri care se vor repeta cu siguranță în momentul în care ne vom apropia mai mult de etapa a II-a adresată populației la risc. De asemenea, am avut întâlniri cu reprezentanții celor 18 culte religioase din România, tocmai pentru a transmite un mesaj legat de partea medicală și de a răspunde la principalele întrebări și temeri pe care fiecare le are în momentul de față în mod legitim despre acest tip de activitate”, a mai spus coordonatorul campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19.