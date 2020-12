Valeriu Gheorghiță: Datele arată că avem o păstrare a eficacității vaccinului pentru noua tulpină de coronavirus. Trebuie să respectăm măsurile de prevenție mai departe pentru că lucrurile nu sunt stabilizate (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiță, cel care coordonează campania națională de vaccinare împotriva COVID-19, a explicat miercuri seară, la ”Dosar de politician” că actualul vaccin este eficient și împotriva noii tulpini a coronavirusului, depistată în Regatul Unit și care s-a răspândit deja în mai multe state europene.

Întrebat dacă este posibil ca un român întors din Regatul Unit să aducă în România această nouă tulpină, medicul a răspuns: ”Este foarte probabil să se întâmple și asta. Este probabil o noțiune doar de timp până se va întâmpla acest lucru. Din fericire, date actuale arată că avem o păstrare a eficacității pentru această nouă tulpină. Problema este că aceasă nouă tulpină se transmite mult mai rapid de la o persoană la alta, este mult mai contagioasă”.

Astfel, medicul a subliniat importanța respectării în continuare a regulilor de protecție sanitară pentru că situația epidemiologică nu este încă stabilizată.

”De aici, aș reaminti nevoia respectării în continuare a măsurilor de prevenție, distanțare fizică, purtarea măștii de protecție, igiena personală. Toate aceste măsuri necesită a fi menținute în perioada lunilor următoare tocmai pentru a nu crește nivelul de transmitere a virusului în rândul populației, pentru a nu crește numărul de cazuri și pentru a evita tragediile la nivel personal, tragediile colective pentru că, din păcate, s-au pierdut atâtea vieți.

Din acest punct de vedere, trebuie să înțelegem că trebuie să fim solidari, trebuie să respectăm măsurile de prevenție mai departe pentru că lucrurile nu sunt atât de stabilizate din punct de vedere epidemiologic și până nu avem un nivel de acoperire vaccinală suficient de ridicat, de circa 60-70%, este foarte important să respectăm măsurile de prevenție”, a mai spus Valeriu Gheorghiță.

