Valeriu Gheorghiță: De 1 mai, sunt aproape 60.000 de persoane programate în platforma de vaccinare. La Constanța, se vor deschise încă două fluxuri noi de vaccinare pentru turiști

Valeriu Gheorghiță a vorbit, joi, în cadrul unei conferințe de presă , despre cum se desfășoară vaccinarea împotriva COVID-19 în centrul de tip drive-thru deschis în Piața Constituție, dar și despre felul în care s-ar putea optimiza procesul.

"Este important să începem progresiv activitatea de vaccinare. Nu mi-as dori să fie oameni care sa aștepte 2-3 ore la coadă și să plece nevaccinați. Ne gândim fie sa se poată prezenta persoanele pe tot parcursul zilei, de la 8 dimineața la 8 seară, fie pe anumite intervale de timp. Încă analizăm și vrem să vedem care este cea mai bună soluție care să vină în întâmpinarea celor care doresc să se vaccineze", a spus coordonatorul campaniei de vaccinare.

Gheorghiță a spus că în acest moment sunt deja 60.000 de persoane care s-au înscris la vaccinare pentru ziua de 1 mai. Ca procesul să fie accelerat, el a spus că turiștii care merg la mare vor avea la dispoziție două fluxuri, unde vor putea primi serul Pfizer fără programare.

"De 1 mai sunt aproape 60.000 de persoane programate in platformă, fără cei care se vor prezenta si vaccina în aceste centre de tip drive-thru. Am vorbit chiar astăzi la Constanta, se vor deschise încă două fluxuri noi de vaccinare pentru turiștii care merg pe litoral și care se pot vaccina fără programare, direct, cu cartea de identitate. Cu vaccinul Pfizer, pentru că este cel mai dorit. Din punct de vedere logistica ar fi mai ușor sa folosim un vaccin care se administrează într-o singură doză, și chiar și pentru persoanele vaccinate este mai simplu pentru ca după prima doză se consideră schema completa și la 2 săptămâni ești deja considerat protejat", a mai adăugat medicul militar.

