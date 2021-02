Valeriu Gheorghiță: De mâine vor fi cel puțin 30.000 de persoane vaccinate anti-COVID-19 în fiecare zi. Scăderea din ultimele zile, cauzată de numărul limitat de doze din februarie

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, susține că de luni vor fi vaccinate zilnic cel puțin 30.000 de persoane și că vor fi zile când numărul va trece de 40.000. Oficialul a pus scăderea din ultimele zile pe seama cantității limitate de doze din luna februarie.

Valeriu Gheorghiță, despre numărul de persoane vaccinate anti-COVID-19 pe zi

„Aş vrea să fac o precizare legată de această scădere din ultimele zile a numărului de persoane vaccinate la nivel naţional, a fost o scădere practic cauzată de numărul limitat de doze din luna februarie în sensul în care pe baza calendarului de livrare am blocat locurile la programare după 11 februarie şi am deschis noi locuri din 1 martie. De mâine vor fi cel puţin 30.000 de persoane vaccinate în fiecare zi, vom avea zile în care vom depăşi 40.000 de persoane vaccinate. Această scădere din ultimele zile nu este cauzată de scăderea adresabilităţii persoanelor, ci a fost generată de lipsa programărilor care la rândul ei a fost cauzată de o indisponibilitate a dozelor. A trebuit să şi reprogramăm o parte dintre persoane pentru că am avut suficiente doze”, a explicat Valeriu Gheorghiţă, duminică, la Digi 24, potrivit News.ro.

Conform datelor oficiale, în ultimele 24 de ore, la nivel național au fost vaccinate 11.136 de persoane, iar la 517 dintre acestea a fost vorba despre administrarea rapelului.

Comitetul Național de coordonare a activităților privind vaccinarea anti-COVID-19 a anunțat că, luni, sosește în România o nouă tranșă din serul Pfizer-BioNTech, constând în 214.110 doze.

„Reamintim că începând cu data de 27 februarie, se pot programa la vaccinare cu serul Pfizer BioNTech, conform Strategiei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, persoanele cu boli cronice, cu vârste peste 65 de ani și persoanele cu dizabilități. Modalitățile de programare la vaccinare sunt cele deja cunoscute, respectiv individual, prin aparținători sau prin direcțiile de asistență socială de la nivelul primăriilor, prin intermediul platformei electronice, a medicului de familie/curant, cât și prin call-center, la numărul unic 021.414.44.25 sau la numerele de suport destinate fiecărui județ în parte, disponibile pe platforma de informare: https://vaccinare-covid.gov.ro”, a mai adăugat CNCAV.