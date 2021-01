Valeriu Gheorghiță: De vineri sunt pregătite circa 310 centre de vaccinare la nivel național, dar vor începe efectiv activitatea din data de 18 ianuarie

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 a declarat, joi, pe B1 TV, că din pentru a doua etapă a campaniei de imunizare sunt pregătote circa 310 centre, dar care vor intra efectiv în activitate abia din 18 ianuarie.

”Începând de mâine vor intra în activitate circa 310 centre la nivel național care vor avea împreună aproximativ 400 de fluxuri, adică 400 de cabinete de vaccinare, care pot să asigura circa 60 de persoane vaccinate pe punct de vaccinare.

Din data de 20 ianuarie vom vaccina, în pararel, persoanele care sunt la rapel și persoane noi. (...) Aceste centre de vaccinare care de mâine sunt pregătite, dar vor începe efectiv activitatea de vaccinare de luni, din data de 18 ianuarie, conform estimărilor, ar putea să asigure vaccinarea a circa 21.000 de persoane. Asta înseamnă capacitate de vaccinare. Numărul de persoane care vor fi vaccinate depinde de rata de înscriere și de programare”, a declarat Gheorghiță.

Coordonatorul campaniei de vaccinare a explicat și cum se pot programa pentru vaccinate persoanele care intră în etapa a doua.

”De mâine va fi disponibilă platforma de programare, care să permită înscrierea către vaccinare a trei categorii de persoane: vorbim de persoanele de peste 65 de ani, unde există modalități diferite de programare – individual, pe pagina web, prin call center, prin intermediul medicului de familie, prin aparținător, care poate să facă cont în numele altcuiva, sau prin direcția de asistență socială din primărie. A doua categorie importantă este cea a persoanelor c boli cronice, cu vârstă sub 65 de ani, unde principala persoană care poate să efectueze programarea este medicul de familie și medicul curant.

Pentru persoanele care nu au un medic de familie există posibilitatea de a apela la serviciul direcției de asistență socială din primării. (...) Există și serviciul de call center în care avem posibilitatea să programăm persoanele care fie nu se descurcă, fie nu au medic de familie și nu se pot înscrie.

A treia categorie de persoane este a celor care deservesc activități esențiale, cele din infrastructura critică a statului. Din acest punct de vedere, angajatorul își va crea cont pe platforma de programare, va încărca toți angajații și fie angajatorul finalizeazaă programarea și alocă ziua și centru de vaccinare sau beneficiarul intră, se regăsește prin intermediul CNP-ului și prin telefon se trimite un cod de siguranță și își poate face programarea pe cont propriu. Același lucru se poate face și prin intermediul medicului de familie”, a mai spus Gheorghiță.

