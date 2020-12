Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID în România a discutat, în platoul B1 TV despre una dintre teoriile răspândite în mediul online cu privire la serul ce asigură imunizarea împotriva noului coronavirus.

Este vorba despre teoria potrivit căreia serul ar putea produce modificări degenerative, inclusiv la nivelul ADN-ului uman. Valeriu Gheorghiță a demonstat ipoteza conspiraționistă, explicând cum funcționează vaccinul anti-COVID și ce presupune ARN-ul mesager.

„Am cunoștință de toate aceste dezinformări și aș vrea să demonstăm dacă mai este cazul acest aspect legat de modificarea ADN-ului uman. În niciun caz nu este vorba despre așa ceva. Aceste tipuri de vaccinuri, bazate pe ARN mesager, reprezintă ca o scrisoare pe care organismul o primește și prin care celula proprie a noastră învață să producă proteina de sprifața a virusului, acea proteină Spike, prin care virusul se lipește de celulele noastre.

Celula noastră, producând aceste proteine, organismul le recunoaște și dezvoltă anitcorpi, iar atunci când ne vom întâlni și în mod natural, vom avea acest timp de răspuns imun protector, care va împiedica intrarea virusului și multiplicarea lui. Atunci nu vom face boala”, a explicat Valeriu Gheorghiță, pentru B1 TV.

Întrebat dacă această proteină nu afectează pe termen lung celula umană, mediul a expicat faptul că ARN-ul mesager nu ajunge în interiorul nucleului și nu interferează cu ADN-ul uman.

„Informația plecă de la ADN, care stă în nucleul celulei, ulterior din ADN se transcrie ARN-ul și din ARN, la nivelul aparatului celular se produc proteinele. Inclusiv proteinele noastre urmează același mecanism. Din acest punct de vedere, acest ARN mesager nu ajunge în interiorul nucleului, nu interferă cu ADN-ul uman și tot mecanismul de sinteză al proteinei se desfășoară în afara nucleului, în citoplasma celulei, practic în interiorul celulei, folosind ribozomii, folosind aparatul propriu al celulei noastre. Timpul în care stă acest timp de ARN mesager în celule este de câteva ore până la 5 – 7 zile”, a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare, în platoul B1.

