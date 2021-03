Valeriu Gheorghiță, despre așa-numitul turism vaccinal: Faptul că avem listele de așteptare rezolvă problema (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a vorbit miercuri seară, în emisiunea ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, despre așa-numitul turism vaccinal, adică acele situații în care comunități mari primesc doze insuficiente de vaccin pentru cererea care există și oamenii aleg să meargă în alte zone din țară pentru a se vaccina. Medicul militar spune că apariția listelor de așteptare rezolvă această problemă.

„Faptul că avem aceste liste de așteptare rezolvă problema prin faptul că persoanele nu se mai înscriu direct pe locurile libere, ele trec pe lista de așteptare și din lista de așteptare vor fi prioritizați cei vârstnici, cei cu boli cronice. Pentru București, chiar pe 20 martie au fost alocate suplimentar 54 de cabinete noi pentru vaccin de la Pfizer, ceea ce înseamnă aproximativ 3.000 de persoane zilnic care pot să fie vaccinate, vaccinarea începând din data de 23. Același lucru s-a întâmplat în alte județe cu o incidență crescută a numărului de cazuri: în Timiș au fost alocate 30 de cabinete noi, în Constanța – 20 de cabinete noi.

Aceste decizii le luăm împreună cu autoritățile locale, adică cu Direcțiile de Sănătate Publică din fiecare județ și sunt situații punctuale în care acest număr de cabinete este discutat cu fiecare județ în parte.

Al doilea criteriu este cel legat de rata cumulată de incidență a cazurilor, existând o alocare mai crescută a numărului de cabinete către județele care au o incidență crescută a numărului de cazuri.

Un al treilea criteriu pe care îl vom lua în calcul este legat de lungimea listei de așteptare. De exemplu, în București, în momentul de față, sunt peste 140.000 de persoane pe listele de așteptare, pe locul doi e Clujul cu peste 60.000 de persoane. Evident că aici este o cerere foarte mare, este o nevoie crescută deci, cu siguranță, va fi un al treilea criteriu pe care îl vom lua în calcul când vom aloca noile cabinete de vaccinare”, a explicat Valeriu Gheorghiță.

