Valeriu Gheorghiță, despre campania de vaccinare anti-COVID-19: E un efort logistic fără precedent. Suntem pregătiți, așa încât fiecare cetățean să aibă acces la vaccin (VIDEO)

Primele 10.000 de doze de vaccin anticoronavirus au ajuns în România. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare la nivelul României, a declarat că este un efort logistic fără precedent, dar el și echipa sa sunt pregătiți, astfel încât fiecare cetățean să aibă acces la vaccinare când își va dori acest lucru.

„E o onoare pentru mine să mă aflu aici în calitate de coordonator al campaniei de vaccinare împotriva COVID-19. E ziua în care primim prima tranșă de vaccinuri, e una simbolică, de circa 10.000 de doze, care va ajunge la Institutul Cantacuzino. Această tranșă e apoi alocată pentru personalul medical din primele zece unități medicale din linia întâi.

Mă bucur să constat că există atâta interes pe tema vaccinări, că există dezbtere publică legat de acest subiect. Toate aceste lucruri ne obligă și motivează să asigurăm o demarare a campaniei de vaccinare în condiții cât se poate de sigure, împreună cu grupul de experți pe care îl coordonez.

Toate aceste activități sunt perfect sincronizate și în acord cu ce se întâmplă în celelalte state europene. E un efort logistic fără precedent, pe care l-am organizat. Suntem pregătiți să demarăm campania de vaccinare în condiții de siguranță, ca fiecare cetățean să aibă acces la vaccinare când își va dori acest lucru”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

