Valeriu Gheorghiță, despre cele 89 de decese ale persoanelor cu COVID-19, vaccinate: Nu avem semnal că în rândul celor vaccinați e o creștere a ratei de mortalitate comparativ cu cei nevaccinați. Beneficiile vaccinării, indiscutabile (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVD-19, a făcut o serie de precizări, miercuri seară, în emisiunea ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, cu privire la decesele unor persoane care au fost vaccinate, multe dintre ele cu prima doză, iar unele și cu cea de-a doua. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) au fost raportate până în prezent 89 de persoane decedate din cauza COVID-19, care s-au vaccinat anterior împotriva noului coronavirus. Valeriu Gheorghiță spune că beneficiile vaccinării nu pot fi puse sub semnul întrebării și că nu există semnale că ”în rândul celor vaccinați avem o creștere a ratei de mortalitate comparativ cu cei nevaccinați”.

”Avem aceste analize detaliate, efectuate de colegii noștri de la Institutul de Sănătate Publică. De la debutul campaniei de vaccinare, pe 27 decembrie, și până astăzi, au fost diagnosticate cu COVID-19 peste 299.000 de persoane, deci aproape 300.000 de persoane, cu o medie zilnică de circa 3.400 de cazuri. Numărul de decese înregistrate în aceeași perioadă de timp din aceste cazuri a fost de 7.471, cu o medie zilnică de 85 de decese de la debutul campaniei de vaccinare. Din toate aceste decese, 89 sunt la persoane diagnosticate cu COVID-19 și care aveau în istoricul recent vaccinarea. Uitându-ne la aceste 89 de decese, 77 erau persoane care aveau doar o doză primită, iar timpul de la prima doză până la diagnosticul de COVID era de 12 zile, deci, practic, diagnosticul a fost stabilit înainte de cele 14 zile în care încep să apară anticorpii, începe să apară răspunsul imun protector. Celelalte 12 cazuri erau la persoane care aveau ambele doze primite, iar timpul mediu de la cea de-a doua doză și până la diagnosticul de COVID era de 10 zile, practic, înainte ca beneficiile maximale de după vaccinare să apară. Vârsta medie era 72 de ani și toate aveau comorbidități.

Dacă am analizat rata de fatalitate la persoanele care au fost diagnosticate cu COVID care au fost vaccinate, respectiv persoane nevaccinate, practic în rândul celor care au fost diagnosticați cu COVID și nu erau vaccinați, rata de fatalitate a fost de 2,4%. În cealaltă parte, uitându-ne la persoanele care erau diagnosticate cu COVID și fuseseră și vaccinate, această rată de fatalitate este de 0,02%, adică două persoane din 10.000. Deci beneficiile vaccinării sunt indiscutabile. Din păcate, sigur, nu putem vorbi de o protecție 100%. Circa 5% din populația oricărei țări nu dezvoltă răspuns imun protector nici după boala naturală, nici după vaccinare”, a explicat Valeriu Gheorghiță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.