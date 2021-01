Valeriu Gheorghiță, despre cozile la centrele de vaccinare: Ține și de cultura noastră de a ne prezenta mai devreme. Să încercăm să respectăm programările (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a insistat ca persoanele ce trebuie să se vaccineze să nu se prezinte la centrul de vaccinare cu mult înainte de ora programată deoarece se vor forma cozi. Medicul a mai spus, pentru B1 TV, că persoana programată nu trebuie să-și facă griji că nu va mai primi doza ce i se cuvine. Gheorghiță a mai precizat că și dacă cineva are programare la o oră anume și întârzie din motive întemeiate, nu e nicio problemă și tot va fi vaccinat, căci o programare se anulează la ora 20.00, ora închiderii centrelor.

Întrebat de moderatorul B1 TV Silviu Mănăstire despre cozile care se tot formează la unele centre de vaccinare, Valeriu Gheorghiță a răspuns: „Eu nu mi-am dorit acest lucru și, încă de la începutul campaniei de vaccinare, am militat pentru a avea o platformă de programare care să permită programarea chiar pe intervale orare, dar acest lucru presupune și să respectăm intervalul orar și să nu ne prezentăm... Dacă avem programare la 11 dimineața, chiar nu e relevant și nu are rost să ne prezentăm cu două trei ore mai devreme. Deci din acest punct de vedere, rolul acestei platforme de programare, pe lângă faptul că-ți alocă un loc atât pentru doza 1, cât și pentru rapel, e să știi orientativ ora la care te poți prezenta la vaccinare”.

„Cred că ține și de cultura noastră și cred că e în obișnuința noastră de a ne prezenta mai devreme, pentru a fi siguri că ne vom vaccina. Și în spital, dacă programez pacientul la 9, sigur la 7 dimineața e la ușa cabinetului. Nu e nicio problemă dacă omul e dispus să meagă mai devreme dar, așa cum prezentați și dvs, sunt toți persoane în vârstă, vulnerabile, și ar trebui să încercăm să respectăm pe cât se poate de mult programul într-un centru de vaccinare, să respectăm programările făcute. Personele care sunt programate să aibă prioritate la vaccinare”, a mai declarat Gheorghiță, pentru B1 TV.

