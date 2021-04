Coordonatorul campaniei de vaccinare în România, Valeriu Gheorghiță, a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că în România nu este luată în calcul varianta ca vaccinarea să devină obligatorie, în urma deciziei CEDO.

Întrebat dacă ia în caclucl ca vaccinarea să devină obligatorie și în România, Valeriu Gheorghiță a răspuns: “Nu este cazul în România. Vaccinarea este voluntară și gratuită”.

accinarea obligatorie nu încalcă drepturile omului, a decis Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) care a hotărât că amenzile date de statul ceh unor părinți ce au refuzat vaccinarea copiilor nu au fost nerezonabile. Potrivit deciziei curții, vaccinarea este „necesară într-o societate democratică”.

Vaccinarea obligatorie a copiilor în Republica Cehă cu un vaccin nonavalent (împotriva a nouă boli, printre care difterie, tetanos, poliomielită) nu constituie o încălcare a dispozițiilor Convenției Europene a Drepturilor Omului cu privire la „dreptul la respectarea vieții private”.

„Politica de vaccinare urmărește obiective legitime de protejare a sănătății, precum și a drepturilor celuilalt, prin faptul că îi protejează atât pe cei care primesc vaccinurile respective, cât și pe cei care nu se pot vaccina din motive medicale”, subliniază CEDO.

Vaccinarea obligatorie este puternic susținută de toate autoritățile relevante din Cehia, remarcă judecătorii Curții, care afirmă că sprijină „principiul de solidaritate socială care poate justifica să le fie impusă vaccinarea tuturor, chiar și celor care se consideră mai puțin amenințați de boală, câtă vreme este vorba despre protejarea celor mai vulnerabile persoane”.

