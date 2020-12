Valeriu Gheorghiță, despre dezinformarea vaccinării anti-Covid: ''Este o realitate cu care nu doar România se confruntă. La o dezinformare nu poți răspunde altfel decât printr-o informare corectă, științifică și susținută'' (VIDEO)

Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, a vorbit miercuri, pentru B1 TV, despre campania de informare în privința vaccinării anti-Covid-19.

''Este o realitate cu care nu doar România se confruntă, și anume această infodemie, dezinformare sub toate formele. Este un fenomen transnațional cu care ne confruntăm și plecăm în România, din păcate, după un curent care este mult discutat de ani de zile împotriva vaccinării.

Din acest punct de vedere, credem împreună cu experții pe care îi avem și care au elaborat strategia de comunicare și de informare, că la o dezinformare nu poți răspunde altfel decât printr-o informare corectă, științifică, susținută, robustă pe care trebuie să o facă specialiștii. De altfel, am avut o platformă de informare vaccinare-covid.gov.ro, pe care există o rubrică, numită rubrica de claritate, pe care se răspunde foarte punctual la cele mai grave dezinformări care există.'', a spus acesta, pentru B1 TV.

''Sunt pe de o parte experți în comunicare, dezinformare și în combaterea fake news-urilor și echipe din cadrul instituțiilor statului anume Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății.

Practic s-a creat o echipă de experți în comunicare. La nivel conceptual, strategia de comunicare este coordonată de doamna profesor Alina Bârgăoanu, decanul Facultății SNSPA.''

„Ministerul Apărării Naționale, prin logistica proprie, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății va asigura distribuția de la nivelul centrului național de stocare, Institutul Cantacuzino și cele șase centre reginoale de stocare din Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța și Craiova, către centrele de vaccinare din fiecare județ, din fiecare localitate în care vor fi înființate aceste centre.

Adică se va face o avizare pe dispozitive de distribuție pe un anumit tip de lanț de frig, această avizare va fi obținută de la nivelul Agenției Naționale a Medicamentului, cu respectarea tuturor reglementărilor care trebuie să facă dovada respectării temperaturilor optime de transport și se va realiza efectiv procesul.

Este evident pentru toată lumea că este un efort foarte mare, dar pe care cred că prin implicarea nemijlocită și colaborarea instituțională foarte bună, care până la acest moment a funcționat foarte bine vom reuși să facem față acestei provocări”, a declarat medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, în România, pentru B1 TV.

”Din toate datele prezentate în studiile clinice, vorbim despre o eficacitate de peste 94-95% pentru prevenirea îmbolnăvirii prin această infecție, adică a îmbolnăvirii simptomatoce, a bolii care se manifestă cu anumite simptome. Încă nu știm dacă acest tip de vaccin previne și infecția fără boală simptomatică. Foarte probabil că această infecție este mult redusă ca risc, dar nu putem spune, în momentul de față, în baza datelor existente, dacă într-adevăr o persoană va fi protejată și față de infecția cu acest virus sau doar față de boala simptomatică. De exemplu, în poliomielită este fix același principiu. Vaccinarea antipoliomielitică cu virusul inactivat, administrat intramuscular previne îmbolnăvirea, dar nu previne întru totul circulația acestui virus, adică omul intră în contact cu acest virus, dar nu dezvoltă boala. Pe noi, în ultimă instanță, ne interesează să protejăm orice persoană față de îmbolnăvirea manifestă clinic, față de consecințele negative ale pandemiei, să nu mai avem oameni care se internează, să nu mai avem oameni care, din păcate, își pierd viața”, a explicat Valeriu Gheorghiță.

Întrebat, concret, dacă o persoană vaccinată anti-COVID-19 se poate îmbolnăvi și poate transmite virusul mai departe, medicul a răspuns: ”Dacă ne vaccinăm, nu ne îmbolnăvim într-un procent de peste 95%, adică nu facem nicio manifestare clinică. Repet, în baza datelor științifice existente la momentul actual, nu știm în ce măsură acest tip de vaccin previne și infecția asimptomatică. Chiar asumând faptul că s-ar putea produce acest tip de infecție asimptomatică, prin faptul că organismul are anticorpi, încărcătura virală va fi semnificativ mai scăzută decât la o persoană asimptomatică prin boală naturală, și atunci riscul de transmitere este incomparabil mai redus. Deci, din punct de vedere epidemiologic, impactul va fi unul foarte, foarte mic”.

