Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a comentat marți în cadrul unei conferințe de presă imaginile care au apărut în presa locală și care indică faptul că la Spitalul Județean de Urgență Slobozia, vaccinul a ajuns în cutii de pizza. Inițial, medicul a încercat să explice că ar fi vorba doar despre cutii care seamănă cu cele pentru pizza, însă după ce jurnaliștii i-au semnalat imaginile, acesta a încercat să se eschiveze și a spus că de fapt până la unitatea medicală vaccinurile sunt transportate în cutii frigorifice și că după ce au fot despachetate dozele au fost așezate în respectivele cutii. Valeriu Gheorghiță a precizat că siguranța vaccinului nu ar fi fost afectată.

Acesta a precizat că nu cunoaște acest incident și a precizat inițial că vaccinul este transportat în cutii care doar seamănă cu niște cutii de pizza.

"Nu știu despre această situație. Cutiile care sunt livrate de producător sunt asemănătoare unei cutii de pizza, dar conțin cele 195 de flacoane. Este doar o întâmplare să semene foarte mult cu o cutie de pizza, așa sunt ele livrate. Un pachet conține cinci astfel de cutii, ceea ce înseamnă aproximativ 5.000 de doze", a declarat Valeriu Gheorghiță.

După ce i-au semnalat că există fotografii în acest sens și care arată că este vorba despre cutii de pizza, Valeriu Gheorghiță a nuanțat răspunsul și a recunoscut că imaginile pot fi autentice dar a sugerat că nu ar exista niciun pericol, având în vedere că vaccinurile sunt aduse la centrele de vaccinare în cutii frigorifice:

"Vă cred, însă cred că acest lucru nu are legătură cu siguranța cu care au fost transportate. Este doar o modalitate în care sunt separate acele doze din pachetul inițial, din ambalarea inițială. Important este să se respecte lanțul de frig pentru că ele nu sunt transportate efectiv în cutii de carton ci sunt în cutii frigorifice care monitorizează în permanență temperatura. Acest lucru se poate proba în orice moment", a declarat Valeriu Gheorghiță.

