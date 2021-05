Valeriu Gheorghiță, despre maratonul de vaccinare din București: A fost un efort de solidaritate exemplar al colegilor noștri (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că maratonul de vaccinare anti-Covid din București a fost „un efort de solidaritate exemplar al colegilor noștri”. Totodată, acesta a anunțat unde vor fi organizate următoarele evenimente de acest tip.

„În ultimele săptămâni, la nivel național, s-au derulat mai multe evenimente specifice de vaccinare, așa numitele maratoane de vaccinare. Unul care a debutat la sfârșitul lunii aprilie în Timișoara și pot să spun că este un eveniment care a fost deschizător al acestor evenimente. A urmat evenimentul din perioada 7 – 10 mai de la București, un eveniment care a implicat peste 1349 de voluntari din comunitatea academică, comunitatea medicală din Municipiul București și, de asemenea, din Ilfov. A fost un efort de solidaritate exemplar al colegilor noștri. S-a reușit vaccinarea unui număr de peste 20.000 de persoane în cele 64 de ore dedicate pentru acest maraton de vaccinare. După cum știm, el se va repeata peste 3 săptămâni pentru a se efectua rapelul”, a afirmat el.

Valeriu Gheorghiță a precizat că în această săptămână va derula maratonul de vaccinare din Municipiul Craiova.

„De asemenea, în această săptămână de derulează maratonul de vaccinare din Municipiul Craiova. A debutat ieri și se va derula pe o perioadă de 7 zile, la fel, neîntrerupt, 24 de ore din 24, la fel, prin activități de voluntariat ale corpului medical”, a menționat medicul.

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 a anunțat unde vor fi organizate următoarele evenimente de acest tip.

„În perioada 14 – 16 mai, la nivel național, cu sprijinul și cu implicarea directă a Universităților de Medicină și Farmacie, se vor organiza alte evenimente de tip maraton de vaccinare în Municipiul Cluj-Napoca, în Târgu Mureș, în Iași, în Constanța și, de asemenea, se organizează astfel de evenimente și în alte municipii și orașe precum Ploiești, Petroșni, Mehedinți”, a spus el.

„Toate aceste evenimente, până la urmă, denotă responsabilitatea corpului medical, denotă solidaritatea atât a instituțiilor medicale, cât și a reprezentanților autorităților locale. Cu toții ne dorim, evident, atingerea unui număr cât mai mare de persoane vaccinate la nivelul comunităților noastre”, a conchis Valeriu Gheorghiță.

