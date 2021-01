Valeriu Gheorghiță, despre OUG privind dotările centrelor de vaccinare: Cred că e mai bine să fie clarificate, decât să fie un act normativ care să nu satisfacă nevoile tuturor (VIDEO)

Medicul Valeriu Ghoerghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare este de părere că toate activitățile au fost accelerate în pandemie, iar centrele de amenajare au fost amenajate rapid. Totodată, Gheorghiță a discutat în platoul B1 TV și despre OUG privind acordarea de fonduri pentru amenajarea centrelor de vaccinare.

Coordonatorul capaniei de vaccinare a explicat că datele privind dotările necesare centrelor de vaccinare au fost stabilite deja, ele fiind trecute în Ordinul comun. Mai mult decât atât, Gheorghiță este de părere că ar fi mai bine ca anumite aspecte să clarificate de la bun început.

„Suntem în plină pandemie, iar ritmul activităților de organizare, de desfășurare logistică se desfășoară într-un mod extrem de accelerat, pentru că nu putem să ne permitem să mai așteptăm o lună, până când organizăm anumite centre.

Sunt țări în care, chiar în perioada pandemiei se vaccina în corturi, amenajate pentru a crește și agrăbi cât mai mult imunizarea persoanelor. Este soluția medicală corectă prin care noi putem încetinii consecințele acestei pandemii.

Din acest punct de vedere sigur că nu suntem în condițiile în care să avem timp, un an de zile să pregătim toată această infrastructură”, a declarat Valeriu Gheorghiță, în platoul B1 TV.

„Sunt precizate toate aceste aspecte în Ordinul comun de ministru care precizează organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare și amenajarea. Acolo sunt trecute și tipul dotărilor și ce tip de circuit trebuie să aibă un centru de vaccinare.

Cred că se dorește o clarificare a modalităților de acordare a acestor tipuri de cheltuieli. Nu este vorba că nu se știe pe ce vor duce resursele, ci modalitatea în care s evor face aceste alocări. Cred că e mai bine să fie clarificate, decât să fie un act normativ care să nu satisfacă nevoile tuturor. O amînare cu o zi, ținând cont de faptul că oricum nu începem cu toate centrele de vaccinare nu impactează continuitatea activităților de vaccinare", a precizat Valeriu Gheorghiță.

