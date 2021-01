Valeriu Gheorghiță, despre pașaportul de vaccinare: Nu trebuie să ajungem la această divizare între persoane care s-au vaccinat și cele care nu s-au vaccinat

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 a declarat, joi, pe B1 TV, că nu ar trebui să existe o divizare între persoanele care s-au vaccinat și cele care nu s-au vaccinat.

''Ceea ce cred și susțin este că nu trebuie să ajungem la această divizare între persoane care s-au vaccinat și cele care nu s-au vaccinat. Este dreptul fiecăruia să aleagă ce dorește să facă cu propria sănătate. Milităm pentru dreptul la libera alegere printr-o informare corectă așa cum știm vaccinarea este voluntară și nu este obligatorie. Drept pentru care nu cred că trebuie luate decizii în funcție de statutul persoanei respective, dacă a fost sau nu vaccinată. Te poți feri de infecție respectând măsurile de prevenție cât se poate de bine. Am asistat aproape neputincioși la derularea evenimentelor pandemiei pentru că majoritatea oamenilor au respectat măsurile, dar s-au infectat accidental prin contact cu persoane aproapiate.''

”Începând de mâine vor intra în activitate circa 310 centre la nivel național care vor avea împreună aproximativ 400 de fluxuri, adică 400 de cabinete de vaccinare, care pot să asigura circa 60 de persoane vaccinate pe punct de vaccinare.

Din data de 20 ianuarie vom vaccina, în pararel, persoanele care sunt la rapel și persoane noi. (...) Aceste centre de vaccinare care de mâine sunt pregătite, dar vor începe efectiv activitatea de vaccinare de luni, din data de 18 ianuarie, conform estimărilor, ar putea să asigure vaccinarea a circa 21.000 de persoane. Asta înseamnă capacitate de vaccinare. Numărul de persoane care vor fi vaccinate depinde de rata de înscriere și de programare”, a declarat Gheorghiță.

