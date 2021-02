Valeriu Gheorghiță, despre persoanele care au sărit rândul la vaccinare: E un procent mai mic decât dozele irosite. Dintre a vaccina și a arunca niște doze, eu aș alege să vaccinez (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a vorbit despre cazurile de persoane care s-au vaccinat, deși nu se regăseau în această etapă, și spune că este vorba de 1.200-1.300 de oameni dintr-un total de peste 620.000 de vaccinați.

