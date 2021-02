Valeriu Gheorghiță, despre persoanele diagnosticate cu COVID-19 după imunizare: Aproximativ 3.969 de persoane, reprezentând 0,49% din numărul persoanelor vaccinate cu prima doză, au fost testate pozitiv (VIDEO)

Marți, în timpul conferinței de presă, medicul Valeriu Gheorghiță a prezentat date cu privire la persoanele care s-au infectat cu SARS-CoV-2 după vaccinarea anti-COVID. Coordonatorul campanieie de vaccinare susține că aceste persoane se aflau în perioada de incubație la momentul imunizării și atrage atenția asupra respectării măsurilor sanitare chiar și după prima doză de vaccin sau rapel.

„După prima doză de vaccin, în perioada 27 decembrie 2020 - 21 februarie 2021, un număr de aproximativ 3.969 de persoane, reprezentând 0,49% din numărul persoanelor vaccinate cu prima doză, au fost testate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, după administrarea primei donze de vaccin. 95% dintre aceste persoane au fost vaccinate cu serul produs de BioNTech Pfizer, 4.6% cu vaccinul produs de compania Moderna și 0.4% vaccinate cu vaccinul produs de Oxford - AstraZeneca.

Mediana timpului scurs de la momentul vaccinării, până la momentul la care a fost depistată această infecție a fost de 7 zile, ceea ce înseamnă că persoanele respective au fost diagnosticate în intervalul de timp în care nu a apărut nivelul de anticopri la un titlu protector și foarte probabil vorbim de situații în care acele persoane erau fie în perioada de incubație, fie au fost în fază de infecție asimptomatică la momentul infectării (...) Atragem atenția asupra continuării respectării măsurilor de prevenție deja cunoscute, atât înainte cât și după vaccinare, pentru a obține beneficii vaccinale în următoarea perioadă.

Un număr de 1.051 de persoane, dintre cele vare au fost diagnosticate cu SARS-CoV-2 după administrarea primei doze, s-au prezentat deja pentru admiistrarea dozei de rapel 4.3% dintre ele, aproximativ 172 de persoane”, a declarat Valeriu Ghoerghiță.

În ceea ce privește numărul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 după rapel, Ghoerghiță a explicat:

„După administrarea celei de-a doua doze, în perioada 27 decembrie - 21 februarie, un număr de 446 de persoane, reprezentând 0,08% din totalul persoanelor vaccinate cu două doze au avut un test pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. Toate aceste persoane au fost vaccinate cu vaccinul produs de Pfizer, având în vedere că în momentul de față este singurul tip de vaccin care se folosește pentru administrarea rapelului. Mediana timpului scurs de la administrarea celei de-a doua doze și până la confirmarea infecției a fost de 2 zile. După cum știm, reamintesc faptul că beneficiile vaccinării ating valoarea maximă la cel puțin 10 - 14 zile, în funcție de tipul vaccinului, după administrarea celei de -a doua doze. Accentuez importanța respectărilor măsurilor de protecție, pentru că putem avea falsa impresia de siguranță”, a declarat coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, în timpul conferinței de presă de marți.

De ce luna februarie are, de fapt, mai putine zile. Explicatia pe care putini o cunosc

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.