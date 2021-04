Valeriu Gheorghiță, despre persoanele vaccinate cu prima doză de la AstraZeneca: Trebuie continuată schema de vaccinare. Experții anticipează că dacă nu s-au întâmplat evenimentele trombotice la prima doză, nu apar la cea de-a doua (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, recomandă ca persoanele vaccinate cu prima doză din serul AsteaZeneca să continue schema de vaccinare. ”Experții anticipează că dacă nu s-au întâmplat evenimentele trombotice la prima doză, nu apar la cea de-a doua doză”, a declarat medicul în conferința de presă de joi, în care a anunțat că România va continua vaccinarea populației cu serul produs de compania AstraZeneca.

”Mesajul trebuie să fie acela de a se continua schema de vaccinare, pentru că din toate persoanele care au fost vaccinate, la nivel european cu cea de-a doua doză, nu s-au raportat cazuri de evenimente trombotice după cea de-a doua doză. Cu alte cuvinte, experții anticipează că dacă nu s-au întâmplat evenimentele trombotice la prima doză, nu apar la cea de-a doua doză, cu atât mai mult cu cât frecvența reacțiilor adverse după prima doză este mai mare decât frecvența reacțiilor înregistrate după a doua doză”, a spus Gheorghiță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.