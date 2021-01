Valeriu Gheorghiță, despre ritmul de vaccinare din România: Serul trebuie să fie dozat în așa fel încât fiecare persoană să fie imunizată cu schema completă

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare din România, a explicat joi seara, în platoul B1 TV de ce vaccinarea din țară s-a realizat într-un ritm mai lent, având o medie de 16.000 – 17.000 de inoculări zilnice.

Ghoerghiță a ținut să precizeze faptul că ritmul din țară este adaptat ritmului european, iar cel mai important în acest moment este ca dozele să ajungă atât pentru administrarea rapelului, dar și pentru inocularea persoanelor noi cu prima doză de vaccin.

„Este ritmul european, ținând cont și de faptul că în România, activitatea a început în mod accentuat din 4 ianuarie. Din 27 decembrie până în 4 ianuarie au fost acele 10 unități medicale, ulterior au fost doar câteva centre deschise.

Capacitatea de vaccinare cu cota maxină pe care ne-am dorit-o a început din data de 4 ianuarie. Practic suntem în 14 ianuarie, procentul mare de persoane vaccinate a fost în aceste 10 zile. Cred că este o medie normală, sigur că se poate un ritm mai mare, dar din acest punct de vedere voiam să asigurăm ca mai departe, pe lângă rapel să putem aveam și vaccinări noi”, a explicat Gheorghiță, în platoul B1 TV.

Mai mult decât atât, coordonatorul capmaniei de vaccinare a declarat că în cazul în care un număr foarte mare de persoane ar primi prima doză, serul s-ar putea termisă și ar exista ulterior riscul ca ele să nu mai aibă posibilitatea să primească rapelul.

„Dacă noi vaccinăm un număr foarte mare de persoane acum, consumând toate dozele care ne vin, nu mai putem ulterior asigura nicio persoană nouă, trebuie să vaccinăm doar persoanele care au fost deja vaccinate și asigurăm rapelul.

În cele 21.000 de inoculări pe zi vorbim de persoane noi. Acest timp de modelare ne permite o creștere progresivă atât a persoanelor noi, în timp, luând în calcul doar numărul dozelor de la Pfizer, conform calendarului pe care îl știm, până la finalul lunii martie.Creatură ciudată descoperită pe un șantier. Muncitorii au fost aproape să o ucidă (FOTO)

În funcție de numărul companiilor care vor primi autorizare, să sperăm că și AstraZeneca, la finalul lunii ianuarie va primi autorizare de punere pe piață, tot acest model se va schimba. Din punct de vedere al infrastructurii și al logisticii am prevăzut 750 de centre cu peste 1.760 de puncte de vaccinare, ceea ce ne asigură o capacitate mult mai mare de vaccinare care depășește chiar 100.000 de persoane pe zi, dacă am avea acele doze.

La acest moment ne-a interesat să avem o infrastructură care să ne permită un număr de vaccinare cât mai ridicat, dar evident că vom intra progresiv cu numărul centrelor de vaccinare în activitate, pe măsură ce vom avea, pe de-o parte, un număr de doze disponibile care să ne asigure în același timp vaccinarea de persoane noi, dar și asigurarea rapelului acelor persoane. Ca să nu irosim dozele, vrem să începem progresiv cu numărul de doze disponibile. Am dori să avem mai multe doze, o rată de vaccinare mult mai crescută, dar vaccinul trebuie să fie dozat în așa fel încât fiecare persoană să fie imunizată cu schema completă, ca fiecare persoană să primească prima doză și rapelul.”, a explicat medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID.

