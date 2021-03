Valeriu Gheorghiță, despre tromboze: Erau și înainte de debutul campaniei de vaccinare și există această predispoziție chiar la persoanele tinere, aparent fără factori de risc identificabili (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului Național de coordonare a activităților privind vaccinarea anti-COVID-19, a precizat marți că la acest moment nu s-au stabilit niște factori de risc care pot anunța instalarea evenimentelor trombotice.

Ce a spus Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, despre tromboze

Întrebat dacă împărtășește opinia lui Alexandru Rafila, care spunea că ar trebui suspendată vaccinarea cu AstraZeneca în cazul celor care au probleme cu coagularea sângelui, președintele CNCAV a declarat: „Nu s-a observat o corelație – cel puțin pe datele disponibile la nivel european – la pacienții care aveau un status pro-trombrotic și apariția acelor evenimente. Noi așteptăm recomandările Agenției Europene a Medicamentului. Tot acest proces să știți că este în continuă desfășurare. Practic, Agenția Europeană a Medicamentului și Comitetul de farmacovigilență se întâlnește chiar în această săptămână și ori de câte ori apar semnale noi, cu siguranță, vom beneficia cu toții de acele recomandări, dar la acest moment nu s-au stabilit niște factori de risc care, eventual, pot anunța instalarea acelor evenimente”.

„Eu pot să vă spun că am solicitat de la Școala națională de management sanitar o evaluare pe anul 2019 și pe anul 2020 a evenimentelor de tromboză de sinus venos cerebral. Pot să vă spun că pentru anul 2019, la nivel național, aveam o rată de incidență cumulată la un milion de persoane de 6,6, ceea ce înseamnă că peste 6 persoane dintr-un milion, pe an, dezvoltă tromboză de sinus venos cerebral în România, majoritatea fiind persoane cu vârstă sub 55 de ani. Pentru anul 2020, avem o incidență cumulată de 5,2 persoane la un milion de persoane, practic raportat la populația țării. Așa încât sunt evenimente care erau și înainte de momentul debutului campaniei de vaccinare și există această predispoziție chiar la populația tânără, chiar la persoanele tinere, aparent fără niște factori de risc identificabili. Desigur că aici putem să evaluăm condiții de trombofilie, anumite tratamente asociate care cresc riscul de evenimente trombotice, sunt foarte mulți alți factori care pot să contribuie la instalarea acestor evenimente nedorite”, a adăugat Valeriu Gheorghiță.

Discuția despre evenimentele trombotice vine în contextul în care la nivel european au existat supiciuni legate de apariția unor astfel de cazuri la persoanele vaccinate cu serul de la AstraZeneca. În cele din urmă, Agenția Europeană a Medicamentului a dat un verdict pozitiv privind vaccinul companiei anglo-suedeze, context în care majoritatea țărilor au reluat imunizarea cu acest vaccin.

„În momentul acesta, mai sunt trei țări care au menținut suspendarea temporară a vaccinării cu vaccinul de la AstraZeneca. Vorbim de Danemarca, Finlanda și Norvegia. Suedia urmează să ia o decizie săptămâna viitoare vizavi de continuarea vaccinului cu acest tip de vaccin, foarte probabil că se va ridica acea restricție. Ca atare, vreau să vă spun că toate demersurile noastre, încă de la debutul campaniei de vaccinare, au fost pentru încurajarea și crearea posibilității pentru orice persoană care este vaccinată să poată să raporteze reacțiile adverse”, a mai precizat Valeriu Gheorghiță.