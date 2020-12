Valeriu Gheorghiță, despre următoarea tranșă de vaccin anti-COVID: ''Săptămânal vor ajunge aproape 140.000 – 150.000 de doze'' (VIDEO)

Primele 10.000 de doze de vaccin anticoronavirus au ajuns în România. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare la nivelul României, a declarat că este un efort logistic fără precedent, iar săptămânal în țara noastră vor ajunge aproape 150.000 de doze de vaccin.

„E o onoare pentru mine să mă aflu aici în calitate de coordonator al campaniei de vaccinare împotriva COVID-19. E ziua în care primim prima tranșă de vaccinuri, e una simbolică, de circa 10.000 de doze, care va ajunge la Institutul Cantacuzino. Această tranșă e apoi alocată pentru personalul medical din primele zece unități medicale din linia întâi.

Mă bucur să constat că există atâta interes pe tema vaccinări, că există dezbtere publică legat de acest subiect. Toate aceste lucruri ne obligă și motivează să asigurăm o demarare a campaniei de vaccinare în condiții cât se poate de sigure, împreună cu grupul de experți pe care îl coordonez.

Toate aceste activități sunt perfect sincronizate și în acord cu ce se întâmplă în celelalte state europene. E un efort logistic fără precedent, pe care l-am organizat. Suntem pregătiți să demarăm campania de vaccinare în condiții de siguranță, ca fiecare cetățean să aibă acces la vaccinare când își va dori acest lucru”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

„Se estimează pe data de 28 decembrie, calendarul de livrare se va derula săptămânal, practic în fiecare săptămână vor ajunge 140.000-150.000 de doze în România”, a declarat Valeriu Gheorghiță, vineri, la Vama Nădlac. Coordonatorul campaniei de vaccinare a vorbit și despre câte persoane trebuie vaccinate pentru a limita virusul.

„Rata de intenție de vaccinare nu reflectă refuzul pentru că o parte dintre oameni au nevoie de mai multe informații pentru a decide în final dacă se vor vaccina. Este estimat 30%-40% din populația generală”, a mai spus Valeriu Gheorghiță.

„Avem o strategie de vaccinare, în care sunt prevăzute cele trei etape de vaccinare: prima e cea adresată personalului medical și din sistemul social. În etapa a doua e vaccinată populația la risc și persoanele care deservesc activități esențiale. În etapa a treia vorbim de vaccinarea populației generale.

Din acest punct de vedere azi, în prima zi de Crăciun, se concretizează speranța noastră, aceea că vom avea în sfârșit o modalitate sigură, eficientă și rapidă de a pune capăt acestei pandemii, care ne-a schimbat viața poate unor apentru totdeauna.

Trebuie să înțelegem că printr-un efort internațional, printr-o colaborare între toate statele lumii, o colaborare fără precedent, prin cercetare medicală avansată, azi suntem martorii unui progres științific, unui progres medical prin care un vaccin a dovedit că îndeplinește toate standardele de siguranță, de calitate și eficacitate. Din 27 decembrie, putem începe campania de vaccinare”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

Vineri în România au ajuns primele 10.000 de doze de vaccin împotriva noului coronavirus, în această etapă vor fi vaccinate cadrele medicale.

