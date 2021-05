Valeriu Gheorghiță, despre vaccinarea anti-COVID-19 la grupele mai mici de vârstă: Sunt evaluate datele de siguranță, autorizațiile putând fi date la sfârșitul anului sau la începutul lui 2022 (VIDEO)

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a autorizat, vineri, folosirea vaccinului anti-COVID-19 produs de Pfizer - BioNTech și în cazul copiilor cu vârste între 12 și 15 ani. Imunizarea acestora va începe curând în România. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a declarat luni, pentru B1 TV, că e posibil să avem în viitor și vaccinul Moderna autorizat pentru cei sub 18 ani. Cât despre cei cu vârste sub 12 ani, medicul militar a precizat că o autorizare ar putea veni la finele acestui an sau la început de 2022.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Luiza Cergan.

Valeriu Gheorghiță, despre vaccinarea anti-COVID-19 a copiilor

Întrebat dacă am putea să ne așteptăm în curând la autorizarea serului anticoronavirus și pentru grupele mai mici de vârstă, Gheorghiță a răspuns: „Puțin probabil, dar se lucrează, se evaluează aceleași date de siguranță și de eficacitate și pentru grupa de vârstă de sub 11 ani, însă foarte probabil că rezultatele studiilor vor apărea spre sfârșit de an, autorizațiile putând fi date la sfârșitul anului sau începutul anului viitor”.

Chestionat dacă urmează să fie autorizată folosirea și a altor vaccinuri anti-COVID-19 pentru copii, medicul a explicat: „Compania Moderna are în evaluare aceste date de siguranță și eficacitate la copiii cu vârstă sub 18 ani. Moderna știm că au indicație doar peste 18 ani. Deci da, posibil să avem și alte vaccinuri care au indicație pentru această grupă de vârstă”.

Gheorghiță a explicat, tot pentru B1 TV, procedurile ce urmează pentru ca vaccinul Pfizer să fie administrat în România și copiilor între 12 și 15 ani. „Pentru vaccinarea copiiilor e obligatorie obținerea consimțământului de la părinți sau de la tutorele legal”, a mai precizat acesta.

