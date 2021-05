Valeriu Gheorghiță a declarat marți că pentru grupa de vârstă 12-15 ani, campania de informare privind vaccinarea ar trebui să se concentreze în special asupra părinților. De asemenea, acesta a dat asigurări că România are deja suficiente doze de vaccin de la Pfizer pentru a desfășura această etapă de vaccinare:

“Dacă vorbim de grupa de vârstă de 12-15 ani, cred că mai degrabă este informarea părinților decât informarea minorilor și a adolescenților. Sunt convins că părinții care s-au vaccinat vor accepta mult mai ușor și vor dori chiar să își vaccineze copiii, dar sigur avem nevoie de informare și în acest sens care să fie particularizată pentru această grupă de vârstă: de ce este important să se vaccineze, care sunt beneficiile, aici se au în vedere o serie de parteneriate cu OMS, cu UNICEF, cu medicii de familie, care aun rol foarte important în a defini o strategie adresată acestei grupe de vârstă.

Avem peste 20 de milioane de doze de la compania Pfizer care sunt livrabile până în septembrie , ceea ce ne asigura vaccinarea și pentru această grupă de vârstă. Nu trebuie să mai contractăm doze suplimentare”, a precizat Valeriu Gheorghiță.

