Valeriu Gheorghiță, despre vaccinarea cu serul AstraZeneca: Cea mai simplă decizie ar fi fost să zicem ”stop”. Beneficiile depășesc riscurile. Vorbim de aproape 1 caz cu probleme la un milion de persoane vaccinate (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a precizat că decizia de continuare a administrării vaccinului AstraZeneca în România a fost luată ținând cont de recomandările Agenției Europene a Medicamentului care menționat că beneficiile vaccinării cu acest ser depășesc riscurile. ”Ca nivel de frecvență, vorbim de aproape 1 caz la un milion de persoane vaccinate, ceea ce este mult sub frecvența anticipată la nivel populațional”, a explicat Valeriu Gheorghiță, referindu-se cazurile de tromboză care au apărut la pacienți din Europa după administrarea acesui vaccin.

”În ultima săptămână, mai multe țări europene au decis suspendarea vaccinării cu vaccinul de la AstraZeneca, fie cu vaccin care aparține unui lot, fie suspendarea temporară a vaccinurilor care provin din toate loturile. În acest moment, sunt 13 state la nivel european care au decis suspendarea temporară a unui singur lot. Sunt 7 state care au decis continuarea cu toate loturile de vaccin și sunt 15 state care au decis suspendarea temporară cu toate loturile de vaccin provenite de la compania AstraZeneca. De asemenea, Marea Britanie, Canada, Australia au decis continuarea campaniei de vaccinare cu vaccinul AstraZeneca. România a decis, în urma unei ședințe cu experți, continuarea la acest moment a vaccinării cu vaccin de la compania AstraZeneca, vaccin care este autorizat de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) și față de care și-a menținut același nivel de recomandare, adică beneficiile, la acest moment, depășesc riscurile și din acest punct de vedere, se recomandă vaccinarea fără să existe, legat de evenimentele tromboembolice raportate la nivel european, semnale ale unei frecvențe mai mari decât în populația generală nevaccinată.

Analiza pe 17 milioane de persoane vaccinate cu vaccin de la AstraZeneca a arătat un număr de 37 de evenimente tromboembolice raportate, 15 evenimente de tromboză venoasă profundă și 22 de evenimente de embolie pulmonară. Ca nivel de frecvență, vorbim de aproape 1 caz la un milion de persoane vaccinate, ceea ce este mult sub frecvența anticipată la nivel populațional.

Astăzi, EMA, OMS reevaluează toate datele colectate și raportate la nivel european. Pe 18 martie se așteaptă o clarificare a tuturor datelor de siguranță și în mod deosebit legate de aceste evenimente tromboembolice”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

