Valeriu Gheorghiță, despre vaccinarea în centrele din rețeaua MAI și MAPN: Personalul vaccinat, din MAPN, este în număr de 18.876, mai exact 3,15% din totalul persoanelor imunizate (VIDEO)

Numărul persoanelor din MAPN, vaccinate împotriva COVID-19 este de 18.876, reprezentând un procent de 3,15% din totalul persoanelor imunizate de la începutul campaniei, în data de 27 decembrie 2020, după cum a anunțat medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare.

„Pentru că au fost o serie de discuții leagte de vaccinarea din centrele din rețeaua Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, pot să vă spun că personalul din MAPN vaccinat este în număr de 18.876, ceea ce reprezintă 3,15% din numărul total al persoanelor vaccinate începând din data de 27 decembrie. Dintre aceste persoane, 5.080 sunt din categoria personalului medical, ceea ce reprezintă un grad de acoperire vaccinală de 97,1%. Restul sunt 2.476 de persoane care reprezintă veterani de război, pensionari peste 65 de ani, 2.149 de persoane cu boli cronice, iar restul 5.667 de persoane reprezintă personal militar care este detașat în misiuni permanenten, în teatrele de operații.

În centrele din rețeaua Ministerului Afacerilor Interne, în aceeași perioadă, au fost vaccinate 12.885 de persoane, ceea ce reprezintă 2.1% din numărul total al persoanelor vaccinate la nivel național, începând cu data de 27 decembrie 2020.”, a declarat coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță.

