Valeriu Gheorghiță, despre vaccinarea Simonei Halep: Este o situație care a fost impusă

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a precizat la Digi24 că nu s-a făcut o excepție pentru Simona Halep în privința tipului de vaccin administrat, fiind o situație care a fost impusă pentru campioana României. Pfizer e omologat de Agenția Mondială Anti-Doping, în timp ce AstraZeneca nu e pe lista aprobată.

„De ce profesorii au primit vaccinul AstraZeneca, iar Simona Halep s-a vaccinat cu Pfizer?”, a fost întrebarea adresată medicului Valeriu Gheorghiță.

Valeriu Gheorghiță: Nu a fost o impunere

„Nu a fost o impunere. Astra Zeneca avea limită de vârstă. L-am utilizat unde a fost posibil, cu suplimentarea Pfizer pentru persoanele care erau trecute de 55 de ani. Dar nu a fost o impunere”, a spus Gheorghiță, la Digi 24.

''În ceea ce privește opțiunea de a o vaccina pe Simona Halep cu Pfizer, având în vedere competițiile la care urma să plece, trebuia aleasă, din ceea ce știu, o schemă de vaccinare care se completa după o perioadă foarte scurtă, și atunci trebuia să se petreacă practic un vaccin care avea cea mai scurtă perioadă între cele două doze.''

„Ne-a comunicat că are concursuri și că avea nevoie de cea mai scurtă perioadă între prima doză de vaccin și rapel, iar cu Pfizer sunt doar trei săptămâni”, a argumentat Valeriu Gheorghiță.

„Nu am făcut o excepție pentru Simona Halep, este o situație care a fost impusă pentru campioana României. Toate vaccinurile au acea recomandare pentru grupele de vârstă.”

Halep s-a vaccinat la Institutul Cantacuzino, pe 24 februarie și 17 martie. Sportiva a fost vaccinată mai repede pentru a putea pleca în SUA, unde participă la turneul de la Miami.

Simona Halep, imunizată cu rapelul împotriva COVID-19

Simona Halep s-a vaccinat cu prima doză pe 24 februarie, cu serul împotriva COVID-19 de la Pfizer-BioNTech, la Institutul Cantacuzino din Capitală.

„Sunt mai liniştită, am şi făcut virusul, aşa că mă simt mai confortabil decât în august şi de aceea mă duc în America. A fost o pauză destul de lungă, dar m-am simţit bine acasă. Am făcut antrenamente după ce mi-au trecut toate problemele fizice. Abia aştept să joc câteva meciuri. Sper să joc bine. Nu am avut reacţii adverse la rapel, n-am avut nimic, m-am bucurat că nu am avut nimic pentru că am avut ceva emoţii înainte, dar n-am simţit nimic. Rapelul l-am făcut cu două zile mai devreme. Am întrebat dacă e vreun risc sau e greşit şi au spus că nu, că între 19 şi 21 de zile poţi să-l faci. Şi l-am făcut”, a spus Halep, potrivit bzi.ro.