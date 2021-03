Valeriu Gheorghiță, despre vaccinul anti-Covid-19: Pentru Pfizer și Moderna ritmul de utilizare a dozelor este aproape maximal. De la o săptămână la alta rămânem, practic, pe zero cu stocurile (VIDEO)

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVD-19, medicul Valeriu Gheorghiță, a declarat, miercuri, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că ritmul de utilizare a dozelor de vaccin Pfizer și Moderna este aproape maximal, centrele rămânând, de la o săptămână la alta, pe zero cu stocurile.

„Pentru Pfizer și Moderna ritmul de utilizare a dozelor este aproape maximal. Vreau să vă spun că de la o săptămână la alta rămânem, practic, pe zero cu storcurile. Duminica, la sfârșitul zilei, suntem aproape cu zero stocuri și aprovizionăm cu ce ne vine următoarea săptămână, luni, de la Pfizer. De asemenea, de la Moderna, toate dozele care vin, chiar vineri urmează să primim aproximativ 160.000 de doze de la Moderna, circa 120.000 dintre acestea vor fi rezervate pentru rapelul persoanelor care fac acum prima doză. Fiind o companie americană, neavând o reprezentanță în România, este mai prudent să rezervăm, cel puțin pentru dozele de la Moderna, rapelul persoanelor, pentru că oricând pot sa apară întârzieri la dozele de vin din SUA și este prudent să avem această rezervare a rapelului. Suplimentar ce rămâne, vor fi distribuite către vaccinare. Avem, întradevăr, un stoc suplimentar, în momentul de față, pentru vaccinul de la AstraZeneca, însă, așa cum am mai amintit, în luna aprilie probabil ne dorim demararea campaniei și în cabinetul medicilor de familie”, a afirmat acesta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Valeriu Gheorghiță, despre platforma de vaccinare: După 1 aprilie va fi vizibil tipul de vaccin care va fi administrat la un anumit centru

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 a vorbit și despre schimbările care vor apărea pe platoforma de vaccinare din luna aprilie.

''După 1 aprilie va fi vizibil tipul de vaccin care va fi administrat la un anumit centru''.

Întrebat dacă atunci când vor cunoaște tipul de vaccin care urmează să fie administrat, persoanele vor încerca să evite centrele de vaccinare care utilizează serul AstraZeneca, el a răspuns: ''Nu acest lucru ne-ar putea crea probleme ci mai degravă faptul că putem să schimbăm destinația unui centru adică tipul de vaccin alocat unui centru în funcție de livrări, în sensul în care dacă o companie nu îți livrează, nu vei ține un centru gol care are oameni în lista de așteptare. O să aloc un alt vaccin de unde am stocuri suficiente și atunci omul când știe că s-a programat pentru un tip de vaccin și eu în următoarea perioadă schimb acel vaccin pentru că nu mai am stocuri, aici trebuie transmis un mesaj către toate persoanele din lista de aștepatare că s-a schimbat tipul de vaccin. Deci mai degrabă acest lucru ne încurcă.''

Cum a fost ucis un tânăr de 21 de ani din Suceava de o căprioară? Accidentul bizar s-a petrecut în Germania