Valeriu Gheorghiță, detalii despre etapa a doua a campaniei de vaccinare: “Chiar din data de 15 ianuarie, echipele mobile merg la centrele sociale”

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 a declarat marți că rtapa a doua a procesului de imunizare va debuta pe 15 ianuarie cu vaccinarea personalului și a beneficiarilor din centrele sociale. Medicul a detaliat modul în care se va desfășura întregul proces pentru aceste categorii:

“Rămâne valabil. Chiar din data de 15 ianuarie, echipele mobile merg la centrele sociale și efectuează vaccinarea. În ceea ce privește modalitatea de efectuare a procesului de vaccinare, există instrucțiuni transmise către DSP-uri, chiar de la sfârșitul săptămânii trecute. La nivelul fiecărui județ DSPcare are în evidență toate centrele medico-sociale, împreună cu nucleul de coordonare de la nivel județean stabilește programarea acestor centre în vederea vaccinării. Cu cel puțin 2 de ore anterior deplasării echipei mobile se anunță administratorul centrului pentru a obține consimțământul informat al persoanlor internate, urmând ca apoi echipa mobilă să se deplaseze la fața locului cu vaccinurile necesare în funcție de câte persoane se vor vaccina. La sediul centrelor e pot vaccina atât angajații cât și beneficiarii, iar ele vor fi intoduse ulterior în registrul electronic național al vaccinărilor”, a explicat Valeriu Gheorghiță.

În cazul persoanelor care nu au discernământ se va obține acordul de la “aparținătorul de gradul 1 și mergând în jos până la celelalte căi legale”, a mai precizat Valeriu Gheorghiță.

"Ca în orice alt act medical în care este nevoie să se intervină, practic dacă nu există aparținători care să își exprime consimțământul, atunci se poate constitui o echipă medicală din două sau trei persoane care decid înspre binele pacientului", a mai explicat coordonatorul campaniei de vaccinare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.