Valeriu Gheorghiță: „Din 10 februarie se redeschide posibilitatea de programare, de pe platformă". 180 de noi cabinete de vaccinare au fost anunțate

Începând de miercuri, 10 februarie, românii care doresc să se vaccineze anti-COVID-19 o vor putea face din nou, prin intermediul unei programări stabilite pe platforma Guvernului, a transmis Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare. De asemenea, oficialul MAPN a anunțat că vor fi noi cabinete disponibile, la nivel național.

„Din data de 10 februarie se deschde posibilitatea de programare de pe platformă, după modalitățile deja cunoscute. Sunt 180 de cabinete noi de vaccinare, unde vor fi distribuite dozele de vaccin de la AstraZeneca.

Aceste cabinete sunt distribuite la fiecare județ, în funcție de numărul persoanelor cuprinse în grupa de vârstă 18-55 de ani, ținând cont de faptul că vaccinul este recomandat pentru aceste grupe de vârstă, incluzând atât persoane cu boli cronice, cât și persoane care deservesc activități esențiale. Modalitățile de programare sunt neschimbate.", a declarat Gheorghiță în cadrul unei conferințe de presă.

În plus, guvernul are în vedere crearea centrelor mobile de vaccinare, pentru persoanele din mediul rural și implementarea opțiunii „listă de așteptare" pe platforma online.

„Ne dorim activarea și înființarea centrelor mobile de vaccinare, care urmează să intre în activitate foarte probabil din a doua jumătate a lunii martie, pentru a asigura vaccinarea persoanelor din mediul rural, din localitățile pentru care accesul persoanelor la un centru de vaccinare fix este deficitar sau se face cu dificultate.

De asemenea, un alt aspect important este legat de implementarea facilității listei de așteptare din platforma de programare (...)", a declarat Valeriu Gheorghiță.

