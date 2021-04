Valeriu Gheorghiță: Din 19 aprilie vor fi transformate circa 61 de fluxuri de vaccinare AstraZeneca în fluxuri Moderna. Aproximativ 50 de cabinete noi pentru Pfizer, deschise din 20 aprilie (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorgjiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a anunțat, în conferința de presă de marți, că începând din 19 aprilie mai multe fluxuri de vaccinare cu ser AstraZeneca vor fi transformate în fluxuri pentru vaccinul Moderna. Alte aproape 50 de cabinete noi de vaccinare cu serul Pfizer vor fi deschise din 20 aprilie.

”Începând cu 19 aprilie vor fi transformate circa 61 de fluxuri de vaccinare AstraZeneca în fluxuri de vaccinare cu vaccin de la Moderna, fără a se desființa centrele respective. În acele locații se continuă vaccinarea cu doza de rapel pentru persoanele care au primit doza 1.

Din 20 aprilie vor fi deschise aproximativ 50 de cabinete noi de vaccinare cu vaccin de la compania Pfizer”, a anunțat Valeriu Gheorghiță.

Totodată, medicul militar a explicat că în câteva zile persoanele aflate pe lista de așteptare vor putea afla din platforma de programare câți oameni se află în fața lor pe listă și care este ritmul de vaccinare din centrul pe care l-au ales.

"La sfârșitul acestei săptămâni urma să fie disponibilă cerința operațională prin care fiecare persoană aflată pe lista de așteptare poate să afle numărul de persoane care se află în față și ritmul de vaccinare din fiecare centru. Datorită modificărilor din punct de vedere tehnic au fost prioritizate aceste cerințe operaționale pentru a pune în activitate centrele noi care s-au deschis în aceste zile. În aceste centre se pot vaccina până la 10.000 de persoane pe zi și astfel se reduce timpul de așteptare. Cu sprijinul colegilor de la STS, înțeleg că în următoarele două zile va fi diponibilă această facilitate", a mai spus Valeriu Gheorghiță.

